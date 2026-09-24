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Holivudska glumica i dobitnica Oskara Suzan Sarandon privedena je tokom protesta u blizini sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, dok je govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pred Generalnom skupštinom izazvao burne reakcije.

Stotine demonstranata okupile su se na Prvoj aveniji, u blizini 39. ulice, kako bi protestovale zbog Netanjahuovog obraćanja svetskim liderima.

Pored Sarandon, policija je tokom protesta privela i glumicu iz serije „Hacks“ Hanu Ajnbinder, kao i članove Gradskog veća Njujorka Čija Osea i Džen Gutijeres, kandidatkinju za Kongres Darijalizu Avilu Ševalije i komičara Kejleba Hirona.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sarandon tvrdi da zbog stavova gubi filmske uloge

Suzan Sarandon već godinama javno govori o sukobu Izraela i Palestine, a ranije ovog meseca tvrdila je da su njeni politički stavovi počeli da utiču i na njenu karijeru.

Na Filmskom festivalu u Veneciji 6. septembra, 79-godišnja glumica govorila je o svom položaju u Holivudu i tvrdnjama da je izgubila poslovne prilike zbog svojih izjava o Izraelu i Palestini.

Sarandon je rekla da veruje da se javni narativ o sukobu promenio i da je „mnogo stvari“ danas poznatije široj javnosti.

Ipak, tvrdi da u filmskoj industriji i dalje nailazi na otpor.

„U smislu strukture moći, nedavno su mi oduzete neke filmske uloge, jer postoje agencije koje ljudima i dalje govore da me ne angažuju“, rekla je Sarandon.

Dodala je da se oseća prihvaćenije van Sjedinjenih Država, navodeći kao primer svoj najnoviji film „The Echo Chamber“, italijansku produkciju koja je premijerno prikazana u Veneciji.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Sarandon je posebno zahvalila reditelju Andrei Palauoru što ju je angažovao.

„Zahvaljujem Andrei na tome, jer nije poslušao upozorenja“, rekla je glumica.

Ona je navela da smatra da se razumevanje sukoba Izraela i Palestine promenilo među širom javnošću, ali da unutar Holivuda i dalje postoje duboke podele.

„Mislim da je došlo do promene u razumevanju situacije, posebno među širom javnošću. Ali u mojoj industriji i dalje postoje veoma čvrsto zastupljeni stavovi među cionistima i onima koji nisu promenili svoje mišljenje o meni“, rekla je Sarandon.

Njene reči tada su ispraćene aplauzom publike.