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Pevač Damijano David oženio se glumicom Dav Kameron na svadbi održanoj u Italiji. Pobednik Evrovizije koji je Italiji vratio ovo prestižno takmičenje sada je stao na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom izabranicom.

Glumica Dav Kameron (30) i pevač grupe Maneskin Damijano David (27) izgovorili su sudbonosno „da“ na intimnoj ceremoniji u italijanskoj Toskani.

Par je u četvrtak, 24. septembra, fotografisan u belim venčanim kombinacijama u Montalćinu, a fotografije i snimci sa slavlja ubrzo su preplavili društvene mreže i podstakli spekulacije da su se tajno venčali.

fotografije sa venčanja pogledajte ovde:

1/5 Vidi galeriju Oženio se Damijano David Foto: G. D'Angelo COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slavili sa porodicom i prijateljima

Na video-snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako porodica i prijatelji slave zajedno sa mladencima neposredno nakon ceremonije.

Za sada nije poznato ko je dizajnirao njihove venčane kombinacije, ali detalji o ceremoniji tek se očekuju.

Damijano David osvojio Evroviziju i Evropu Foto: Printscreen YouTube

Ljubavna priča počela na MTV dodeli nagrada

Dav Kameron i Damijano David upoznali su se na dodeli MTV Video Music Awards 2022. godine, kada su oboje bili nominovani za nagradu za najboljeg novog izvođača. Tu nagradu tada je osvojila Dav.

Vezu su započeli godinu dana kasnije, a veridbu su obavili u oktobru 2025. godine.

Iako su se verili krajem 2025, tu vest su zvanično potvrdili tek u januaru 2026. godine, kada su prvi put javno govorili o svojim planovima za budućnost.

Damijano David i Dav Kameron Foto: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihovo moguće venčanje u Toskani predstavlja novi korak u vezi koju su od početka gradili daleko od očiju javnosti, birajući intimne trenutke umesto velikih spektakala.