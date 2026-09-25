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Mozes Matovu (77), osnivač i vođa kultnog "Afrigo benda", zverski je ubijen u naselju Kibuli u Ugandi. Brzom akcijom policije, osumnjičeni za ovo brutalno ubistvo je lociran i lišen slobode.

Glavni osumnjičeni za ubistvo slavnog umetnika je Vinsent Nsamba, radnik privatnog obezbeđenja. On je neposredno nakon zločina pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo ušla u trag i uhapsila u mestu Nansana, gde se skrivao od organa reda.

Kako je ubijen osnivač "Afrigo benda"?

Foto: youtube/Bart Kakooza

Tragedija se odigrala u ranim jutarnjim časovima, oko 5:30 ujutru, kada se Matovu vraćao sa jednog nastupa. Prema podacima iz istrage, muzičar je dopratio svoju prijateljicu Rouz Tumusime do njenog doma.

Ispred kuće ih je sačekao osumnjičeni Vinsent Nsamba, za koga se sumnja da je partner pomenute žene. Između dvojice muškaraca izbila je žučna svađa, nakon čega je Nsamba fizički nasrnuo na sedamdesetsedmogodišnjeg muzičara i pretukao ga na smrt.

Napad je bio toliko surov da je Matovu zadobio smrtonosne povrede glave i tela uz obilno krvarenje. Prolaznik koji se zadesio na licu mesta pokušao je da spase umetnika i hitno ga prevezao u najbližu bolnicu, ali su lekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Ko je osumnjičeni Vinsent Nsamba i šta ga čeka?

Foto: youtube/Bart Kakooza

Uhapšeni Vinsent Nsamba trenutno se nalazi u pritvoru i tereti se za teško ubistvo. Istražitelji sumnjaju da je motiv ovog krvavog pira bila bolesna ljubomora.

Pored Nsambe, policija je privela i svedokinju Rouz Tumusime. Prema rečima očevidaca, ona je neposredno nakon prebijanja vikala osumnjičenom da beži kako ne bi završio na robiji, pa policija proverava i njenu eventualnu odgovornost u prikrivanju zločina.

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