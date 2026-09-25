Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur drže se za ruke na premijeri filma „Kengur se vraća kući“

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Ljubavni život Jelisavete Orašanin već mesecima privlači veliku pažnju javnosti, a u centru interesovanja našla se njena veza sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Njihova romansa prošla je kroz nekoliko burnih faza – od skrivanja emocija i zajedničkih izlazaka, preko priča o ljubomori i kratkotrajnog raskida, do pomirenja i prvog zajedničkog pojavljivanja na crvenom tepihu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo zajedničko pojavljivanje:

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur na crvenom tepihu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece, Jelisaveta je, prema navodima medija, započela vezu sa Pavlom. Iako su u početku pokušavali da svoj odnos zadrže daleko od očiju javnosti, njihova bliskost ubrzo je postala jedna od tema o kojima se najviše govorilo.

Poznavali se godinama pre nego što je počela romansa

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur nisu se upoznali neposredno pre početka veze. Njih dvoje poznaju se i druže godinama, a još 2023. zajedno su odlazili na rejv žurke i na društvenim mrežama objavljivali snimke iz provoda.

Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Nakon Jelisavetinog razvoda od Teodosića, njihov dugogodišnji odnos, prema pisanju medija, prerastao je u nešto više.

U početku nisu javno govorili o emocijama, ali su pratioci počeli da primećuju detalje na njihovim profilima koji su podstakli nagađanja. Ubrzo su Jelisaveta i Pavle viđeni zajedno i u Zemunu, gde su se, prema navodima, držali za ruke.

Nije prošlo mnogo vremena pre nego što su ponovo privukli pažnju. Ovoga puta zatečeni su u bašti jednog kafića na Vračaru, gde su se grlili i razmenjivali nežnosti ne obazirući se previše na ljude oko sebe.

O vezi svog sina tada je govorio i glumac Irfan Mensur, koji je poručio da Pavle sam donosi odluke o svom životu i da mu želi sreću.

Foto: Damir Dervišagić

Ljubomora navodno unela nemir u vezu

Idila, međutim, nije dugo trajala bez trzavica. Prve priče o problemima u vezi pojavile su se tokom festivala u Vrnjačkoj Banji.

Prema tadašnjim navodima, razlog za nesuglasice navodno je bila Pavlova ljubomora. Pažnju je posebno privukao selfi koji je pripadnik obezbeđenja napravio sa Jelisavetom, ali i njeno pojavljivanje u izazovnoj maloj crnoj haljini. Ubrzo je usledio događaj koji je dodatno podgrejao priče da među njima više nije sve kao ranije.

Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Damir Dervišagić

Pavle je fotografisan u jednom noćnom klubu u društvu nepoznate plavuše. Prema navodima koji su pratili fotografije, zajedno su plesali, a objekat su napustili držeći se za ruke, navodi Blic.

Nakon toga dogodilo se ono što je mnogima delovalo kao potvrda raskida – Jelisaveta i Pavle uklonili su zajedničke fotografije sa društvenih mreža i prestali da se prate na Instagramu.

Raskid trajao samo dva dana

Ipak, ljubavna pauza nije potrajala. Svega dva dana kasnije usledio je novi obrt. Glumački par viđen je zajedno u jednom beogradskom hotelu, gde su, prema navodima očevidaca, tokom večeri bili veoma prisni, grlili se i razmenjivali nežnosti pred prisutnima.

Foto: Instagram

Dodatnu pažnju privukla je i Pavlova emotivna poruka na društvenim mrežama, kojom je javno stao u odbranu svoje privatnosti i odnosa sa ljudima koje voli.

"Moj privatan život, moji odnosi i ljudi koje volim nisu javno vlasništvo“.

Posle burnih dana postalo je jasno da je došlo do pomirenja, a ubrzo su odlučili da naprave korak koji do tada nisu – da se zajedno pojave pred fotografima.

Foto: Instagram

Jelisaveta i Pavle prvi put zajedno na crvenom tepihu

Njihovo prvo zvanično zajedničko pojavljivanje dogodilo se na premijeri filma "Kengur se vraća kući" u Sava centru.

Jelisaveta se pojavila u efektnoj crnoj haljini sa dubokim izrezom na leđima, dok je Pavle za ovu priliku odabrao elegantno crno odelo. Zajedno su pozirali fotografima i tako, nakon brojnih nagađanja, svoju bliskost pokazali i pred kamerama.

Pogledajte u videu kako su se ponašali na crvenom tepihu:

00:55 Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put u javnosti: Ne kriju koliko su zaljubljeni Izvor: MONDO

Fotografije sa crvenog tepiha brzo su se proširile društvenim mrežama, gde je njihov odnos ponovo postao predmet brojnih komentara. Dok su jedni analizirali njihov govor tela, drugi nisu štedeli na duhovitim, ali ni zajedljivim opaskama.

"Cirkus Medrano ponovo u vašem gradu“, "Dođi mami sine, mali se otima", "Sve nešto na silu, napeto, nigde hemije", "Ona je baš srećna, vidi se... On zbunjen", bili su samo neki od komentara koji su se nizali ispod objava.

Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi