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Danas je Slaven Došlo jedno od prepoznatljivijih glumačkih lica svoje generacije, ali mnogo pre filmskih uloga, pozorišne scene i popularnosti, njegov prvi posao nije imao nikakve veze sa umetnošću. Glumac je radno iskustvo sticao u porodičnoj firmi, i to u pogonu za proizvodnju papirne galanterije, odnosno WC papira.

Put koji ga je doveo do glume bio je prilično neobičan. Došlo je svojevremeno razmišljao čak i o diplomatiji, a onda je jedan dramski studio u rodnom Somboru promenio njegove planove.

Pogledajte u galeriji kadrove glumca bez majice:

1/11 Vidi galeriju Salven Fošlo važi za jedno od najzgodnijih glumaca Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Prvi posao u očevoj firmi

Došlo je prvi novac zapravo počeo da zarađuje još kao dečak, pevajući u frizerskom salonu u koji je odlazila njegova majka. Ipak, kada je reč o njegovom prvom pravom poslu, glumac je svojevremeno otkrio da je radio u firmi koju je tada vodio njegov otac.

– Ako ne računamo to što sam prve pare zarađivao pevajući po frizerskom salonu u koji je moja majka išla, onda mi je prvi posao bio da radim u pogonu za proizvodnju papirne galanterije, odnosno WC papira u firmi koju je moj otac u tom trenutku držao. Znam, nije ni zabavno, ni zanimljivo, ali tada mi je taj posao baš značio. A ako pričamo o prvom većem honoraru, to je onda bilo od filma „Panama“. Novac koji sam zaradio iskoristio sam odmah kako bih sebi platio četvrtu godinu studija na Akademiji umetnosti – rekao je Došlo u emisiji "Moj prvi posao".

Slaven Došlo u filmu Panama Foto: Printscreen/Youtube

Hteo da studira diplomatiju, a onda se sve promenilo

Iako se danas njegov život teško može zamisliti bez glume, Došlo kao dečak nije imao samo jedan plan za budućnost. U jednom periodu razmišljao je o tome da upiše diplomatiju na Fakultetu političkih nauka.

Prelomni trenutak dogodio se još u četvrtom razredu osnovne škole, kada je u Somboru osnovan dramski studio pri tamošnjem Narodnom pozorištu. Došlo, koji je i pre toga pohađao različite sekcije, poželeo je da mu se pridruži. Upravo je to iskustvo presudno uticalo na njegov izbor profesije.

Slaven Došlo Foto: Miloš Nadaždin

– Kada sam bio četvrti razred osnovne škole, u Somboru je osnovan dramski studio pri lokalnom Narodnom pozorištu. Do tada sam već išao na razne sekcije, ali sam baš želeo da budem član studija. Kada sam shvatio kakva je to prilika da se igraš i usput bolje razumeš ljude oko sebe, više me ta želja nije puštala. Od kako sam krenuo na dramsku sekciju više nije bilo dileme čime želim da se bavim, a imao sam pre toga ideju da upišem diplomatiju na političkim naukama.

Mirjana Karanović bila mu važna podrška

Na putu od dramskog studija u Somboru do profesionalne glumačke karijere važnu ulogu imala je i Mirjana Karanović. Proslavljena glumica bila mu je mentorka i pružila značajnu podršku tokom perioda u kojem se razvijao i prilagođavao zahtevima glumačkog poziva.

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