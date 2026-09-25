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Na današnji dan rođeni su glumci Ketrin Zita-Džonsi Majk Daglas, jedan od omiljenih holivudskih parova čija je romansa počela kao neviđeni skandal, jer osim razlike u godinama - ona ima 57, on 82, Daglas je u to vreme imao i ženu!

Par se upoznao 1998. godine preko zajedničkog prijatelja, glumca Denija DeVita, a varnice su sevnule čim je glumac ugledao Ketrin.

"Pogledao sam je i rekao: 'Biću otac tvoje dece.'A ona je rekla: 'Mnogo sam čula o tebi. Mora da je istina. Laku noć.' I otišla je. A ujutru je napustila festival. Mislio sam da sam sve upropastio, ali srećom, uskoro smo uspeli da uspostavimo kontakt", pričao je Daglas kasnije.

Majkl Daglas i Kerin Zita Džons Foto: Profimedia

Od trenutka kada su se upoznali do početka afere (koja je u početku bila tajna) prošlo je oko šest meseci. Daglas joj se uporno udvarao, ali Zita-Džouns, iako je prihvatala njegovu pažnju i poklone, odbijala je vezu.

Tada je prvenstveno mislila na karijeru, pa je za kritičare njeno ponašanje ponekad delovalo hladno i proračunato. Ipak, Majkl Daglas nije obraćao pažnju na spekulacije – njih dvoje su u junu 1999. zvanično objavili vezu tokom premijere filma "Zarobljenost".

Već u septembru, na svom 55. rođendanu, Daglas je pred prijateljima priznao koliko mu Zeta-Džouns znači. Uoči novog milenijuma zaprosio ju je raskošnim prstenom od 10 karata, a Ketrin je postavila svoje uslove: brak će biti moguć samo uz predbračni ugovor i, mnogo važnije - završetak njegovog prethodnog braka.

1/12 Vidi galeriju Glumci su se sreli 1998. godine, a Majkl Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece. Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Daglas bio u braku kad je smuvao Zitu

Majkl Daglas se 1977. godine oženio se ćerkom austrijskog diplomate, Diandrom Luker.

U njihovom braku je brzo sve krenulo po zlu. Bila je ljubomorna, a on joj je s vremena na vreme davao povode za skandale. Daglas je gotovo otvoreno varao. Glumac je verovao da je svojoj ženi dao dovoljno, a čak ni rođenje sina Kamerona nije promenilo njegovo ponašanje. Nastavio je da gradi karijeru i vodi aktivan društveni život.

Kada je upoznao Zitu-Džouns, Daglas više nije živeo sa prvom suprugom. Iako je razumela razdvajanje, Diandra je odugovlačila razvod i otvoreno pričala novinarima o teškoćama života s njim, čak šaleći da bi, pre nego što se Daglas ponovo oženi, morao da se razvede… ili da postane musliman i ima dve žene.

Najskuplji razvod

Daglas se razveo u jednom od najpraćenijih i najskupljih razvoda u Holivudu – Diandra Luker je dobila 60 miliona dolara i luksuzne vile, ali glumac je bio fokusiran samo na slobodu. Kada su formalnosti završene, Daglas i Zita-Džouns počeli su da planiraju venčanje, a glumica je već bila trudna.

1/9 Vidi galeriju Ketrin i Majkl sa decom Foto: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Urman Lionel/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihov sin Dilan Majkl rođen je u avgustu 2000., a četiri meseca kasnije održano je raskošno venčanje. Kasnije su dobili i ćerku Keris. Nakon venčanja, par se preselio na Daglasovo imanje na Bermudima i dogovorili su se da se smenjuju u radu kako ne bi ostavili decu bez roditeljske pažnje.

Prvi problemi u drugom braku

Prvih deset godina braka Daglasa i Zite-Džouns bilo je mirno, ali 2009. život im je doneo teške udarce. Daglasov sin iz prvog braka, Kameron, postao je zavistan od droge i osuđen na pet godina zatvora, što je glumca duboko pogodilo.

U avgustu 2010. Majklu Daglasu je dijagnostikovan rak grla u četvrtom stadijumu. Suprotno očekivanjima medija, Zita-Džouns je ostala uz njega, otkazala sve projekte i pratila ga na sve procedure.

Majkl Daglas Foto: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

Godinu dana kasnije, Daglas je pobedio bolest i trijumfalno se vratio na set, za svoj rad u filmu "Iza kandelabra" osvojivši Emi i Zlatni globus, zahvalivši se supruzi na neiscrpnoj podršci.

Iako je njen muž uspeo da pobedi bolest, stres i briga ostavili su posledice na Ketrin Ziti-Džouns – 2012. godine primljena je u psihijatrijsku kliniku, gde joj je dijagnostikovan bipolarni afektivni poremećaj i propisana terapija.

Dobio rak zbog odnosa

Početkom 2013. godine mediji su počeli da spekulišu o razvodu para. Navodilo se da je brak postao težak zbog Daglasove bolesti i Zitinih problema sa mentalnim zdravljem. Neki izvori tvrdili su da je Daglas želeo razdvajanje jer više nije mogao da održi vezu, dok su drugi pisali da je glumica predložila "rad na braku".

Ketrin Zita Džons Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Pojavili su se i skandalozni naslovi o razlozima bolesti nakon što je Majkl izjavio: "Bez previše detalja, ovu vrstu raka izaziva humani papiloma virus (HPV), koji ulazi u telo putem kunilingusa. Ovaj virus, koji se prenosi oralnim se**om, može izazvati rak".

Prema rečima novinara, Zita-Džouns je bila šokirana ne činjenicom da je njen muž otvoreno govorio o svojim se*sualnim sklonostima, već činjenicom da se zarazio HPV-om mnogo pre venčanja, ali je to krio od nje. Sve to se dešavalo pre njene hospitalizacije, ali su ipak uspeli su da prebrode ovu prepreku, i danas su, barem se tako čini, u srećnom braku.

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