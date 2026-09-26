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U memoarima "Swan Song: Diana, My Sister", Čarls Spenser opisuje kako je poslednji put video sestru samo nekoliko nedelja pre njene tragične smrti u Parizu.

Bilo je to 1. jula 1997. godine, na Dajanin 36. rođendan. Brat i sestra slučajno su se sreli tokom večere u londonskoj galeriji Tejt.

Međutim, ranije tog dana Dajana je, prema Spenserovim navodima, prokomentarisala ogromnu količinu cveća koju je dobila za rođendan, prenosi Page Six.

"Imala sam toliko sreće! Moja kuća je prepuna predivnog cveća da izgleda kao pogrebna kuća", rekla je Dajana, prema njegovom sećanju.

U tom trenutku njene reči bile su tek duhovita opaska o velikom broju buketa koji su ispunili njen dom. Niko nije mogao da zna da će samo dva meseca kasnije Spenser zaista pisati nešto vezano za njenu sahranu.

"A sada sam se, samo dva meseca kasnije, našao u situaciji da pokušavam da napišem nešto prikladno za njenu sahranu", navodi Spenser u memoarima, dajući toj bezazlenoj rečenici potpuno drugačije značenje iz današnje perspektive.

Princeza Dajana Foto: Beta Ap

Poslednji put su razgovarali na njen rođendan

Spenser opisuje njihov susret u Tejtu kao kratak i sasvim običan.

Čestitao joj je rođendan, pitao da li je lepo provela taj dan, proverio da li je dobila poklon koji joj je poslao i zagrlio je pre nego što su se vratili svojim društvima za večeru.

Bio je to njihov poslednji susret.

Dajana je poginula 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, kada je automobil u kojem se nalazila udario u tunelu. Imala je 36 godina.

princeza Dajana Foto: PATRICK RIVIERE / AFP / Profimedia

Zbog toga Spenser, gotovo tri decenije kasnije, posebno emotivno opisuje taj kratki razgovor. Kako prenose mediji koji su imali uvid u memoare, upravo činjenica da nisu znali da se više nikada neće videti daje tom susretu posebnu težinu.

Rečenica koja je dobila novo značenje

Dajanina rečenica o kući koja izgleda kao pogrebna kuća danas zvuči gotovo jezivo jer je izgovorena svega dva meseca pre njene smrti.

Ipak, nema dokaza da je princeza tom rečenicom predvidela svoju smrt. U kontekstu koji opisuje Spenser, ona se šalila zbog velikog broja cveća koje je dobila za rođendan.

Upravo je naknadni sled događaja učinio da ta rečenica postane jedan od najupečatljivijih detalja koje je njen brat uneo u svoje memoare.

Čarls Spenser Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Spenserova knjiga, objavljena pred 30. godišnjicu Dajanine smrti, donosi i druge njegove lične uspomene i tvrdnje o njenom životu, braku sa tadašnjim princom Čarlsom i događajima nakon njene smrti. Knjiga je već izazvala veliku pažnju javnosti i reakcije britanske kraljevske porodice.

Ali upravo ova kratka scena sa Dajaninog poslednjeg rođendana ostavlja možda najjači utisak, obična šala o cveću, izgovorena u trenutku kada niko nije mogao da pretpostavi šta će se dogoditi, danas se čita kroz prizmu tragedije koja je usledila samo nekoliko nedelja kasnije.

(Kurir.rs/B92)

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