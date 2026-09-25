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Damijano David i Dav Kameron venčali su se 24. septemba u italijanskom gradiću Montalćino, a ova vest izazvala je veliku pažnju javnosti. Prve fotografije novopečenih supružnika, kao i snimci, preplavili su društvene mreže. Javnost je imala priliku da vidi i komentariše njihova zanosna, pomalo i moderna izdanja.

Damijano David
Damijano i Dav Foto: Ginevra Fatarella / LaPresse / Profimedia

Kako se vidi, mladenci su odlučili da budu modno usklađeni, te su u tom duhu odabrali odela. Kameron je, umesto raskošne venčanice, odlučila da ponese model koji kombinuje suknju i sako naglašenog struka.

Damijano David
Damijano i Dav Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izdanju je dodala belu kravatu, upečatljivi modni detalj koji bi retko koja dama ponela za svoj veliki dan, a bio je primetan i svedeni buket kala. Ovu neobičnu kreaciju krasio je i plašt koji je celokupnom izdanju dao tu notu modernog glamura.

Damijano David
Damijano i Dav Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Što se tiče njenog dragog, on je poneo odelo na duplo kopčanje koje je upotpunio svilenim šalom. Damijano je ovim modnim potezom postigao taj retro luk koji neguje već neko vreme.

U nastavku pogledajte video-snimak koji je obišao svet:

(Kurir.rs/B92)

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 VIDEO: Damijano David

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Damijano David, Maneskin Izvor: Tiktok/valeeebarba