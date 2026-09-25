Oženio se jedan od najpoželjnijih Italijana: Savršeno venčanje u Toskani, muzičar i glumica blistali
- Damijano David i Dav Kameron venčali su se 24. septembra u italijanskom Montalćinu, a vest je brzo odjeknula na mrežama.
- Prve fotografije i snimci sa venčanja preplavili su društvene mreže i privukli veliku pažnju javnosti.
- Mladenci su se odlučili za modno usklađena izdanja: ona je nosila kombinaciju suknje i sakoa, a on odelo na duplo kopčanje sa svilenim šalom.
Damijano David i Dav Kameron venčali su se 24. septemba u italijanskom gradiću Montalćino, a ova vest izazvala je veliku pažnju javnosti. Prve fotografije novopečenih supružnika, kao i snimci, preplavili su društvene mreže. Javnost je imala priliku da vidi i komentariše njihova zanosna, pomalo i moderna izdanja.
Kako se vidi, mladenci su odlučili da budu modno usklađeni, te su u tom duhu odabrali odela. Kameron je, umesto raskošne venčanice, odlučila da ponese model koji kombinuje suknju i sako naglašenog struka.
Izdanju je dodala belu kravatu, upečatljivi modni detalj koji bi retko koja dama ponela za svoj veliki dan, a bio je primetan i svedeni buket kala. Ovu neobičnu kreaciju krasio je i plašt koji je celokupnom izdanju dao tu notu modernog glamura.
Što se tiče njenog dragog, on je poneo odelo na duplo kopčanje koje je upotpunio svilenim šalom. Damijano je ovim modnim potezom postigao taj retro luk koji neguje već neko vreme.
U nastavku pogledajte video-snimak koji je obišao svet:
(Kurir.rs/B92)
VIDEO: Damijano David