ni deca nisu pošteđena u borbi za moć

ni deca nisu pošteđena u borbi za moć

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Safije je odlučila da pomogne Halime Foto: Promo

Sadržaj 72. epizode

Kosem povlači poteze da okonča vladavinu sultana Mustafe, ali Halime je odlučna da joj to ne dozvoli, a za ono što namerava da uradi, obraća se za pomoć staroj protivnici - sultaniji Safije. Dok se oko prestola vode tajni dogovori, sve više se govori o Mustafinom ponašanju, a sumnje u njegovu sposobnost da upravlja državom postaju povod za nove spletke.

Istovremeno, Mehmed Giraj priprema bekstvo iz tvrđave i želi da sa Iskenderom ode na Kavkaz, gde planira da pronađe saveznike i okupi vojsku. Iskender, međutim, počinje da preispituje plan o odlasku, dok ga majka Safije podseća na njegov položaj i budućnost koju mu namenjuje. S druge strane, Osman se priseća šta je pokojni Ahmed poručio njemu i Mehmedu pred smrt, i obećava bratu da če ga uvek štititi.

Dilruba je Kosemin talac Foto: Promo

Za to vreme, Halime se suočava sa novom opasnošću. Kosemini ljudi su zarobili Dilrubu i drže je kao taoca, a Davut-paša od Zulfikara dobija ultimatum: ukoliko Osman stupi na presto, njegova supruga biće pošteđena, dok će u suprotnom zauvek ostati bez nje. Halime je, s druge strane, spremna na očajnički potez kako bi zaštitila Mustafu, dok se Kosem priprema da spase svoje sinove.

U noći punoj preokreta, prinčevi su na silu izvedeni iz svojih odaja, a Halime naređuje da dželati budu spremni. Dok prinčeve pred vratima čeka smrt, Kosem uz pomoć neočekivane osobe pokušava da stigne do svoje dece pre nego što bude kasno, a u isto vreme vode se pregovori za Dilrubin život. Dok stari saveznik spasava život Dženet-kalfi od smrtne presude, janičari su na vratima palate, a sudbina prinčeva i pitanje ko će zauzeti presto približavaju se trenutku konačnog obračuna.

Halime je odlučila da ubije Kosemine sinove Foto: Promo

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