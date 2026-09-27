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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Dželati su došli po prinčeve Foto: Promo

Sadržaj 73. epizode

Dželati su po naređenju ušli u odaju gde su prinčevi zatvoreni s namerom da im oduzmu život. Međutim, Halime doživljava izdaju od svog zeta, pa su prinčevi spaseni. Nakon dramatične noći, Osman posle tri meseca vladavine sultana Mustafe stupa na presto, a Halime i Mustafa su uklonjeni iz dvora. Čini se da je Kosem konačno ostvarila ono za šta se dugo borila, međutim, dolazak njenog štićenika na presto doneće i nova iskušenja.

Sultan Osman II zahteva od Kosem da mu odgovori da li je ona napisala zakon po kome na tron treba da dođe najstariji i najmudriji princ, a ne njegov otac sultan Ahmed. Tri meseca provedena u zatočeništvu i događaji koji su umalo završili njihovom smrću ostavili su dubok trag na mladom vladaru. Iako Kosem pokušava da mu objasni svoje postupke, Osman donosi odluku koja će iz korena promeniti njihov odnos i odlučuje da bratu Mehmedu pokaže da je sada on sultan.

Halime i Mustafa su uklonjeni iz dvora Foto: Promo

Kosem mora da napusti dvor i odlazi u Staru palatu. U isto vreme, oko novog sultana već počinju da se kuju planovi. Safije i Iskender razmišljaju kako da iskoriste novu situaciju, dok se u pozadini ponovo otvara pitanje nasledstva i budućnosti prinčeva. Za one koji veruju da je presto vredan svake žrtve, Osmanova vladavina predstavlja novu priliku.

Prošlo je tri godine otkako je Osman seo na presto, a Kosem pokušava da pronađe novi smisao nakon razdvajanja od dece. Okreće se siromašnim ljudima kojima je njena pomoć najpotrebnija, dok Osman sve ozbiljnije razmišlja o ulozi vladara i odgovornostima koje ona nosi. Kada stignu vesti o novim sukobima na granicama, mladi sultan donosi odluku da lično povede vojsku u pohod.

Kosem proglašava novog sultana Foto: Promo

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