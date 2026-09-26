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Na današnji dan 2008. godine, preminuo je Pol Njumen, jedan od najvećih glumaca zlatnog doba Holivuda i čovek čije su plave oči postale gotovo jednako čuvene kao njegove filmske uloge. Bio je velika zvezda i jedan od najpoželjnijih muškaraca svog vremena, ali sebe nikada nije doživljavao kao tipičnog holivudskog zavodnika.

Slava ga nije naročito privlačila. Sa suprugom Džoan Vudvord život je gradio daleko od holivudske vreve, u Konektikatu, a njihov brak trajao je punih 50 godina – sve do Njumenove smrti.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/8 Vidi galeriju Pol Njumen zauvek će biti upamćen Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Ipak, iza mirne slike jednog od najdugovečnijih holivudskih brakova krila se izuzetno strastvena ljubavna priča.

Koliko su Pol i Džoan bili zaljubljeni otkrila je njihova ćerka Melisa Njumen, nakon što je na tavanu porodične kuće pronašla pisma koja je njen otac slao majci. Neka su, priznala je, bila toliko intimna da nije želela da ih objavi.

Pronašla očevu torbu na tavanu i umalo je bacila

Godinama nakon Njumenove smrti Melisa je pronašla staru torbu koja je dugo stajala na tavanu. U prvi mah pomislila je da je reč o stvarima koje više nikome nisu potrebne i zamalo je bacila.

Onda ju je otvorila. Unutra su bila pisma koja je njen otac pisao Džoan.

Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Dok ih je čitala, pred njom se otvarala strana roditeljskog braka koju javnost nikada nije videla. Pisma su bila nežna, duhovita i romantična, ali pojedina su bila i toliko strastvena da je Melisa odlučila da neke delove ipak zadrži unutar porodice.

– Postoje citati iz pisama u knjizi. Čitala bih pisma i samo rekla: "Oh, ovo je tako slatko. Ovo bi trebalo da ide u knjigu." I onda bih nastavila da čitam, a onda bih rekla: "Oh, tata, ne mogu ovo da stavim u knjigu!" – ispričala je Melisa za Fox News Digital.

Ipak, jedna stvar joj je postala potpuno jasna – njen otac bio je ludo zaljubljen u Džoan.

– Uvek sam bliskim prijateljima govorila: "Ljudi, pročitajte stvari koje je moj tata napisao mojoj mami... I beležite to za sebe!" Ovako se nekome udvara. Bio je strašno zaljubljen u nju – rekla je.

Njihova ljubav počela je kao zabranjena

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Romansa Pola Njumena i Džoan Vudvord Foto: Jerry Wald Productions / Christophel Collection / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Colaimages, colaimages / Alamy / Profimedia

Ljubavna priča Pola Njumena i Džoan Vudvord nije, međutim, počela poput romantičnog holivudskog filma.

Upoznali su se početkom pedesetih, dok je Njumen još bio u braku sa prvom suprugom Džeki Vit, sa kojom je dobio troje dece. Između njega i Džoan razvila se bliskost, a njihov odnos prerastao je u aferu. Njumen se od prve supruge razveo 1958. godine, a iste godine oženio je Džoan.

U braku su dobili tri ćerke – Nel, Melisu i Kleu – i ostali zajedno narednih pet decenija.

Njumen je godinama važio za jednog od najvećih seks-simbola Holivuda, ali je kasnije priznao da sebe nije tako doživljavao sve dok nije upoznao Džoan.

U svojim posthumno objavljenim memoarima napisao je:

– Džoan je u meni probudila pravu strastvenu zver.

Pol Njumen i Džoan Vudvord Foto: Jerry Wald Productions / Christophel Collection / Profimedia

A njihova strast, sudeći prema njegovim rečima, nije bila rezervisana samo za privatnost porodičnog doma.

– Ostavili smo trag požude svuda. Hoteli i javni parkovi, kao i u svakom automobilu – zapisao je Njumen.

Džoan je napravila njihovu tajnu sobu

Jedna od najneobičnijih priča iz njihovog braka odnosi se upravo na porodičnu kuću.

Njumen je otkrio da je Džoan u jednom trenutku uredila posebnu sobu samo za njih dvoje. Nabavila je veliki bračni krevet iz prodavnice polovne robe, uredila prostor i potom mu ponosno pokazala šta je napravila.

Sobi je dala veoma direktan nadimak – "koliba za je*anje".

– Rekla mi je ponosno: "Ja to zovem koliba za je*anje". To je učinjeno s takvom ljubavlju i oduševljenjem – prisećao se Njumen.

Njihova deca nisu značila da je taj prostor izgubio namenu. Njumen je otvoreno priznao da su on i Džoan i tokom porodičnog života pronalazili vreme samo za sebe.

Foto: Colaimages, colaimages / Alamy / Profimedia

– Čak i kad bi mi deca došla, odlazili bismo u tu sobu nekoliko noći nedeljno i samo bili intimni, bučni i grubi – zapisao je glumac.

Ćerka je još kao dete naslućivala šta se događa

Melisa Njumen kasnije je priznala da je, mnogo pre nego što je bila dovoljno odrasla da razume odnos svojih roditelja, naslućivala koliko je njihov brak bio strastven.

Opisivala je njihovu spavaću sobu i neobično velike zastore oko kreveta, a godinama kasnije shvatila je da je kao dete verovatno bila svedok trenutaka čije značenje tada nije mogla da razume.

Tek kada je pronašla pisma, dobila je potpuniju sliku odnosa koji je trajao pola veka. Iza zatvorenih vrata nisu bili samo Pol Njumen i Džoan Vudvord, dve velike filmske zvezde, već supružnici koji su i nakon decenija zajedničkog života jedno drugom pisali ljubavna pisma.

Pol Njumen i Džoan ostali zajedno do njegove smrti

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njihov brak nije bio bez problema. Njumen je u svojim sećanjima otvoreno govorio i o sopstvenim slabostima, uključujući probleme sa alkoholom, dok njihova veza od samog početka nije bila jednostavna.

Ipak, ostali su zajedno sve do njegove smrti. Pol Njumen preminuo je 26. septembra 2008. godine u 83. godini, nakon borbe sa rakom pluća.

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