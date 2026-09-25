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Hana Ajnbinder, Suzan Sarandon, Sara Šerman i drugi demonstranti protestovali su 24. septembra protiv pojavljivanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Gorenavedene glumice bile su među osobama koje su u Njujorku uhapšene tokom protesta protivBenjamina Netanjahua. Fotografije glumica kako ih policija odvodi sa protesta sa lisicama na rukama brzo su se proširile društvenim mrežama, među kojima je i objava na platformi X naloga Land Palestine, piše Variety.

Prema pisanju Njujork tajmsa, Netanjahu je svoj govor započeo pitanjem delegatima koji su napustili salu kada je počelo njegovo obraćanje i demonstrante nazvao „lažnim aktivistima za ljudska prava“, a zatim ih upitao gde su bili kada su iranske bezbednosne snage u januaru ubile hiljade ljudi.

Kasnije tokom govora kritikovao je gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija i internet strimera Hasana Pikera.

Obe glumice su otvoreno kritikovale izraelsku politiku i pružale podršku Palestini.

Ajnbinder je na festivalu u Kanu govorila o tome zašto javno istupa u znak podrške Palestini i kako bi to moglo da utiče na njenu karijeru.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Cena ćutanja je veća, znate? Veća je šteta ako ne govorite i jednostavno morate da postavite svoje prioritete. Ne mislim da moja mala karijera može da se uporedi ni sa jednim ljudskim životom. Zato je to obaveza i ja ću to uvek činiti“, rekla je.

Hana Ajnbinder se danas oglasila nakon što je juče uhapšena objavivši na svom Instagram storiju poruku u kojoj je pozvala pratioce da pažnju usmere na „razorni genocidni rat koji Izrael vodi protiv naroda Palestine i Južnog Libana“, a ne da „pobrkaju spektakl sa pričom“. Prema pisanju Njujork tajmsa, uhapšeno je oko 100 demonstranata, prenosi Variety.

„Ako fotografije mojih prijatelja i mene kako nas hapse tokom protesta protiv Netanjahuove sramotne posete Njujorku skrenu pažnju na bilo šta, neka to bude razorni genocidni rat koji Izrael vodi protiv naroda Palestine i Južnog Libana - na napade doseljenika, rušenje domova, bombardovanje ljudi dok spavaju; na zločine koji se dešavaju SVAKOG dana, ali gotovo da uopšte ne dobijaju međunarodnu medijsku pažnju“, napisala je Ajnbinder.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Vlada SAD ima moć da okonča sva ova ubistva, pljačku i otimanje zemlje, ali umesto toga odlučuje da raširenih ruku dočeka kasapina iz Gaze“, nastavila je Ajnbinder. „Činjenica da čovek koji stoji iza svog ovog krvoprolića slobodno šeta našim gradovima predstavlja optužnicu protiv i republikanaca i demokrata koji omogućavaju i štite arhitekte genocida poput Netanjahua. Ne mešajmo spektakl sa pričom: genocid je glavna vest i vreme je da se okonča.“

Hana Ajnbinder Foto: Prensa Internacional / Zuma Press / Profimedia

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