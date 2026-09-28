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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Osman je dobio sina Foto: Promo

Sadržaj 74. epizode

Sultan Osman dobija sina, a rođenje princa Omera donosi radost u palatu, ali istovremeno otvara i nova pitanja. Osman ne odustaje od namere da na proleće lično predvodi vojsku u pohodu i već razmišlja o osvajanju novih teritorija. Mehmedu otkriva da želi da mu se pridruži, dok se među prinčevima zbog rođenja princa ponovo šire strahovi zbog glasina o bratoubistvu.

Kosem, koja obilazi siromašne stanovnike prestonice i pomaže im, doživljava šok kada joj se učini da je u gužvi ugledala Iskendera. Iako joj Zulfikar potrvđuje da je princ mrtav i da je nemoguće da je on čovek kojeg je videla, Kosem ne uspeva da se oslobodi sumnje. U međuvremenu, Safije i Halime kuju planove protiv nje, dok Iskenderova tajna sve više preti da bude otkrivena.

Foto: Promo

Dok se u palati vode razgovori o Osmanovom pohodu, Kosem pokušava da spreči opasnost koja bi mogla da ugrozi njenu decu. Safije koristi sve veći uticaj na Osmana, dok se Omer-efendija približava sultanu i dobija sve veću ulogu u njegovim odlukama. Kosem shvata da se oko sultana stvara krug ljudi koji rade protiv nje i na planu da navedu sultana da ubije svoju braću.

Tajna o Iskenderovom prisustvu u prestonici postaje sve opasnija, zbog čega Safije povlači brze poteze. Ona odlučuje da Osmanu otkrije tajnu sultanije Kosem, zbog čega njegove sumnje kulminiraju, pa odlučuje da preduzme mere protiv svih za koje veruje da rade protiv njegove vlasti. Kosem se suočava sa posledicama njegovog besa - zabranjuje joj da viđa svoju decu. Zbog toga, ona se poslednji put sastaje sa njima i daje im uputstvo kako da postupe ako se nađu u opasnosti.

Kosem je sazvala tajno veće Divana Foto: Promo

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