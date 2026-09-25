Otkazan koncert Eda Širana iz bezbednosnih razloga
- Koncerti Eda Širana na stadionu 'Gillette' u Masačusetsu otkazani su zbog najavljenog jakog nevremena i bezbednosnih rizika.
- Povraćaj novca za ulaznice biće izvršen na prodajnim mestima, dok će kupcima preko Ticketmastera novac biti vraćen automatski.
Koncerti Eda Širana koji su ovog vikenda trebali da se održe na stadionu "Gillette"otkazani su zbog najavljenog nevremena. Nastupi su bili planirani za petak i subotu, a Širan je trebalo da nastupi bez predgrupa.
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Izgradnja pozornice na stadionu u Fokskrosu u Masačusetsu već je ranije tokom nedelje bila privremeno zaustavljena zbog loše vremenske prognoze. Meteorolozi za to područje najavljuju snažnu kišu, a izdato je i upozorenje na jake pljuskove s udarima vetra do 65 kilometara na sat.
Sigurnost na prvom mestu
Odluku o otkazivanju potvrdio je predstavnik vlasnika stadiona, Roberta Krafta.
"Uprava stadiona, organizatori turneje i službe za javnu sigurnost proteklih nedelju dana pažljivo su pratili prognozu. Zbog nevremena najavljenog za ceo vikend, vođstvo turneje donelo je tešku odluku o otkazivanju koncerata. Sigurnost posetilaca, osoblja i svih uključenih u produkciju apsolutni je prioritet. Povraćaj novca za ulaznice biće izvršen na prodajnim mestima. Kupcima koji su ulaznice nabavili preko Ticketmastera novac će biti vraćen automatski," stoji u saopštenju.
Prethodni ultimatum vlasnika stadiona
Stadion "Gillette" nedavno je bio u fokusu i zbog druge situacije. Početkom meseca, vlasnik tima New England Patriots Robert Kraft postavio je ultimatum, nakon kojeg je reper Maklmor uklonjen s spiska izvođača na Širanovoj turneji "Loop".
(Kurir.rs/Index)
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