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Koncerti Eda Širana koji su ovog vikenda trebali da se održe na stadionu "Gillette"otkazani su zbog najavljenog nevremena. Nastupi su bili planirani za petak i subotu, a Širan je trebalo da nastupi bez predgrupa.

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1/8 Vidi galeriju Ed Širan u Beogradu Foto: Kurir

Izgradnja pozornice na stadionu u Fokskrosu u Masačusetsu već je ranije tokom nedelje bila privremeno zaustavljena zbog loše vremenske prognoze. Meteorolozi za to područje najavljuju snažnu kišu, a izdato je i upozorenje na jake pljuskove s udarima vetra do 65 kilometara na sat.

Sigurnost na prvom mestu

Odluku o otkazivanju potvrdio je predstavnik vlasnika stadiona, Roberta Krafta.

Ed Širan Foto: Joe Giddens / PA Images / Profimedia

"Uprava stadiona, organizatori turneje i službe za javnu sigurnost proteklih nedelju dana pažljivo su pratili prognozu. Zbog nevremena najavljenog za ceo vikend, vođstvo turneje donelo je tešku odluku o otkazivanju koncerata. Sigurnost posetilaca, osoblja i svih uključenih u produkciju apsolutni je prioritet. Povraćaj novca za ulaznice biće izvršen na prodajnim mestima. Kupcima koji su ulaznice nabavili preko Ticketmastera novac će biti vraćen automatski," stoji u saopštenju.

Prethodni ultimatum vlasnika stadiona

Stadion "Gillette" nedavno je bio u fokusu i zbog druge situacije. Početkom meseca, vlasnik tima New England Patriots Robert Kraft postavio je ultimatum, nakon kojeg je reper Maklmor uklonjen s spiska izvođača na Širanovoj turneji "Loop".

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