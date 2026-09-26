Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću

Slušaj vest

Novi detalji pojavili su se nakon smrti Preslija Gerbera, 27-godišnjeg sina Sindi Kraford i Rendija Gerbera. U centru pažnje našao se dr Reza Nabavi, osnivač i vlasnik ustanove Resolutions Living u Santa Moniki, u kojoj je Presli preminuo samo dan nakon dolaska.

Kako piše Page Six pozivajući se na zvanične dokumente, Nabavi je pre više od dve decenije imao problema sa zakonom zbog droge, zbog čega mu je svojevremeno bio odbijen zahtev da se registruje i radi kao psiholog.

U galeriji pogledajte fotografije Preslija Gerbera:

1/8 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Jordan Strauss/Invision

U februaru 2002, kada je imao 25 godina, policija ga je pronašla kako spava u automobilu u društvu 15-godišnje devojke. Ona je policajcima navodno rekla da ga ne poznaje dobro, te da je bila pod uticajem metamfetamina. Nakon pretresa vozila policajci su, prema dokumentima, pronašli metamfetamin, marihuanu, lovački nož, pištolj i municiju.

Nabavi je iste godine još jednom uhapšen zbog droge. U oba slučaja nije osporavao optužbe za posedovanje kontrolisane supstance, te je dobio uslovne kazne.

Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia

Godine 2004. njegov zahtev za registraciju za obavljanje psihološke delatnosti bio je odbijen zbog ranijih osuda, upotrebe kontrolisanih supstanci i neprofesionalnog ponašanja. Licencu je na kraju dobio 2006. uz niz uslova, među kojima su bili lečenje, nadzor licenciranog psihologa i nasumična testiranja na drogu i alkohol. Prema trenutnim podacima, njegova licenca važi do juna 2028. godine.

Foto: John Sciulli / Getty images / Profimedia

Nabavi je kasnije osnovao Resolutions Living, gde je Presli preminuo u nedelju, 20. septembra. Iako je kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles mesto njegove smrti opisao kao "ustanovu za rehabilitaciju", kalifornijsko Odeljenje za zdravstvene usluge navelo je da Resolutions Living nije licencirana rezidencijalna ustanova za lečenje zavisnosti, već prema dostupnim informacijama deluje kao rezidencija za osobe u procesu oporavka.

Presli je tamo stigao samo dan pre smrti, a izvori Page Sixa tvrdili su da je pri dolasku bio "vidljivo pod uticajem". Nije poznato da li je tada prošao lekarsku ili psihološku procenu.

Zvaničan uzrok Preslijeve smrti još nije objavljen. Iako se pojavila sumnja na predoziranje, konačni nalazi još se čekaju.

Video: Droga za silovanje iz godine u godinu sve veća opasnost