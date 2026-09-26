Slušaj vest

Glumac Mima Karadžić je na svom Instagram profilu objavio snimak koji je privukao veliku pažnju javnosti. On je došao u jedan foto studio na Čuburi, gde ga je sačekao simpatičan prizor koji je poželeo da zabeleži i podeli sa pratiocima.

Ostao je impresioniran zbog postupka vlasnika koji je u svom lokalu istakao slike brojnih poznatih ličnosti koje je fotografisao.

"Pa koga sve tu ima, Bože, šta je ovo? Čuda, pa ludila... I sportisti, jaoj i glumci, vidi", govori Mima u videu.

Posebno se šokirao nakon što je video i slike svojih koleginica, glumice Anđelke Prpić, Nine Janković, Radoša Bajića i Jelisavete Orašanin.

"Uđem juče da se slikam za neku vizu kod Žike slike na Čuburi, kad tamo, nema koga nema, mahom dragi ljudi, neki danas neki u sećanju. Bravo, Žile", napisao je glumac u opisu.

U galeriji pogledajte fotografije Mime Karadžića:

1/6 Vidi galeriju Mima Karadžić u filmu "Sportsko srce" Foto: Vision team, Goran Djukanovic/All Rights Reserved

Ispod videa samo su se nizali komentari: "Žika Slika foto Avala koliko ga je puta reklamirao legendarni Milovan Ilić Minimaks, i vrapci na grani su znali za Žiku Sliku", "Žika Slika je bio sponzor Minimaksovih emisija", "Bravo, Mima, legendo!", bili su samo neki od komentara.

"Muškarci su kao vino"

Inače, nedavno je Mima Karadžić nedavno izazvao buru svojom objavom.

"Muškarci su kao vino, neki postaju sirće, a neki godinama su sve bolji i kvalitetniji… Vino je i najčednije žene bacilo na leđa, mogao bih napisati još mnogo toga ali…Nek ste mi svi zdravi i živi", stajalo je u opisu Mimine fotografije nakon koje je usledila lavina komentara, prenosi Mondo.

Video: Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put zajedno u javnosti