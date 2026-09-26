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Glumac Ivan Bosiljčić nedavno je u jednoj emisiji govorio o neprijatnoj situaciji koja mu se dogodila na početku karijere, kada je u seriji "Ljubav i mržnja" tumačio negativca.

Bosiljčić kaže da se glumci često susreću sa time da ih publika identifikuje sa likovima koje tumače, te se to i njemu dogodilo kada ga je starija gospođa napala na ulici.

U galeriji pogledajte fotografije Ivana Bosiljčića:

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić Foto: Miloš Vojnović, Marko Karović

- Prva moja velika uloga je bila žestoki negativac, dobio sam ulogu mlađeg sina, bogataša jednog koji je bio ovejani prevarant. Milica Zarić je igrala moju ženu, divnu, nežnu ženu, a ja je varam sa medicinskom sestrom - rekao je on, pa kroz smeh dodao:

- Jedna gospođa me je srela kada sam krenuo u pozorište da igram predstavu. Ona mi kaže: "Sram da te bude, varalice jedna. Onakvu ženu da varaš". Ja tada nisam bio oženjen i kažem joj da nisam u braku, ona mi govori: "Jesi, jesi, govedo jedno". Ja video da je vrag odneo šalu, a ona je trčala za mnom i vikala: "Govedo, govedo". Ljudi jako ozbiljno shvataju uloge i televiziju - ispričao je glumac u emisiji "Stoperka".

Ivan Bosiljčić Foto: Jovana Kulasevic/ATAIMAGES

On i Jelena Tomašević proslavili 15 godina braka

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević proslavili su ove godine 15 godina braka, a za "Blic" su govorili o svom odnosu.

- Mislim da je naš brak pre svega zasnovan na ljubavi i međusobnoj podršci. Mi smo prošli kroz različite faze života zajedno i važno mi je što u Ivanu imam nekoga sa kim mogu da podelim i velike radosti, ali i velike tuge, kao i potpuno nebitne svakodnevne stvari. Važno je i da umete da razgovarate. Nekada odmah, a nekada tek kada se oboje “ohladite” (smeh). I da znate kada treba da budete partner, kada prijatelj, a kada jednostavno da ćutite i donesete kafu. Posle 15 godina shvatite da brak nije potraga za savršenom osobom, već odluka da svakog dana budemo na istoj strani. I da se ponekad dogovorite ko je u pravu. Mada, da budem iskrena, taj deo još usavršavamo (smeh) - rekla je Jelena, a Ivan se nadovezao:

U galeriji pogledajte fotografije Ivana Bosiljčića i Jelene Tomašević:

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević Foto: ATA Images

- Jelena i ja danas nismo isti ljudi koji su se venčali pre petnaest godina - i dobro je što nismo, menjali smo se i rasli zajedno. Brak, po mom iskustvu, nije stanje u koje jednom uđete i onda ono samo traje. Trebalo bi da budete spremni na to da stalno iznova upoznajete osobu pored sebe. A najbolje se upoznajete u teškim momentima i u gubicima koje treba podneti. Mi smo u takvim situacijama uvek bili pouzdani oslonac jedno drugome.

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