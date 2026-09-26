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Dr Rezi Nabavi, osnivač i vlasnik ustanove za odvikavanje u kojoj je umro Presli Gerber, našao se u centru pažnje zbog svoje kriminalne prošlosti povezane s drogom i maloletnom osobom. Njemu je zbog toga svojevremeno odbijeno izdavanje licence za rad u području psihologije, prenosi Page Six.

U februaru 2002, dve godine pre nego što je stekao doktorat iz kliničke psihologije na California School of Professional Psychology, Nabavi je uhapšen. Policajci iz Ouklanda tada su ga zatekli kako spava u automobilu na području poznatom po "učestalim aktivnostima vezanim za narkotike i prostituciju".

U galeriji pogledajte poslednju objavu Preslija Gerbera:

1/6 Vidi galeriju Poslednja objava Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford Foto: instagram/presley gerber, Niklas Halle'n/EPA

Nabavi je u to vreme imao 25 godina,a s njim je u trenutku hapšenja bila 15-godišnja devojčica, koja je policajcima rekla da ga ne poznaje dobro, te da je bila pod uticajem metamfetamina. Policajci su u njegovom automobilu pronašli metamfetamin, marihuanu, lovački nož, pištolj i municiju.

Nabavi se u maju 2002. nije protivio optužbi za prekršaj posedovanja kontrolisane supstance, te je osuđen na 36 meseci uslovne kazne. Kasnije tog meseca Nabavi je ponovo uhapšen zbog posedovanja narkotika i pribora za njihovu upotrebu, nakon što je uhvaćen dok je dogovarao prodaju metamfetamina. Nabavi se ponovo nije protivio optužbama i još jednom je osuđen na 36 meseci uslovne kazne.

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Vlasnik ustanove je u septembru 2004. godine podneo zahtev Kalifornijskom odboru za psihologiju za registraciju kao psiholog. Službeni dokumenti pokazuju da mu je taj zahtev odbijen zbog presude za krivično delo i zbog upotrebe kontrolisanih supstanci i neprofesionalnog ponašanja.

Nabavi je u januaru 2006. godine uspeo da se registruje kao psihološki asistent, ali već sledećeg meseca je ta registracija opozvana. Međutim, izvršenje opoziva je bilo odloženo, što znači da opoziv ne bi stupio na snagu osim ako Nabavi ne prekrši posebne uslove i odredbe probnog nadzora u trajanju od pet godina. Ti uslovi i odredbe uključivali su podvrgavanje psihološkoj proceni, obaveštavanje poslodavca o njegovoj probnoj kazni, nedeljno praćenje od strane licenciranog psihologa, ulazak u program oporavka od zloupotrebe droga i alkohola, obavezu na kontinuirano lečenje i podvrgavanje nasumičnom testiranju na droge i alkohol.

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Nabavi, kome je Kalifornijski odbor za psihologiju odobrio prevremeni završetak uslovne kazne, u decembru 2006. godine je uspeo da se registruje kao psiholog, u skladu s uslovima svoje kazne. Njegova licenca traje do 30. juna 2028. godine.

Nabavi je od juna 2006. do maja 2011. godine obavljao dužnost direktora porodičnih usluga u ustanovi za odvikavanje Promises Malibu, koja je u međuvremenu zatvorena. Dve godine nakon odlaska je otvorio ustanovu za rehabilitaciju i privremeni smeštaj Resolutions Living u Santa Moniki u Kaliforniji, gde je u nedelju preminuo 27-godišnji sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera.

Foto: Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Nabavi je osnivač i vlasnik kompanije Resolutions Living, kao i osnivač i izvršni direktor organizacije Resolutions Therapeutic Services, pružaoca usluga kliničkog ambulantnog lečenja koja nudi program delimične hospitalizacije, intenzivnog ambulantnog programa i ambulantnog programa.

Presli Gerber, koji se dugo godina borio sa zloupotrebom opojnih sredstava i mentalnim zdravljem, primljen je u ustanovu u subotu, dan pre smrti. Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je maneken bio "vidno pod uticajem" supstanci. Dan nakon dolaska u ustanovu za odvikavanje, Presli je tamo preminuo, kako je objavio mrtvozornik okruga Los Anđeles.

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Međutim, Resolutions Living, trospratnica vredna 7,7 miliona dolara, nije "licencirana ustanova za stacionarno lečenje poremećaja uzrokovanih upotrebom sredstava zavisnosti", naveo je predstavnik Odeljenja za zdravstvene usluge (DHCS).

"Na osnovu javno dostupnih informacija, čini se da program funkcioniše kao okruženje za život u treznosti ili smeštaj za oporavak, što ne podleže licenciranju od strane DHCS-a, a time ni državnim zahtevima za izdavanje licence", rekao je. Internet stranica ustanove je, kako pišu strani mediji, u danima nakon Preslijeve smrti ažurirala velik deo sadržaja i u potpunosti uklonila stranicu posvećenu osoblju.

Foto: Chris Pizzello/Invision

Takođe, na stranici s čestim pitanjima, koja je u međuvremenu ugašena, bilo je navedeno da se osobe koje nemaju dovoljno dug period apstinencije za programe ambulantnog lečenja upućuju u druge ustanove radi "medicinskog nadzora tokom faze detoksikacije uz 24-časovnu brigu medicinskih sestara". Nije poznato da li je Presli u trenutku prijema u ustanovu podvrgnut lekarskoj ili psihološkoj proceni.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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