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Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, dobila je višemilionske ponude za senzacionalnu autobiografiju. Izvori iz izdavačkih krugova tvrde da je osramoćena bivša supruga Endrua Mauntbatena Vindsora, nekadašnjeg princa, "nadomak" sklapanja dogovora za svoju knjigu.

Izvori navode i da bi Ferguson u autobiografiji mogla da iznese svoja razmišljanja o Endruu, osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu i kraljevskoj porodici. Ferguson takođe želi da razreši sve nedoumice vezane za njen odnos s Epstajnom, nakon što je više puta spomenuta u njegovim dokumentima.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Sara bi mogla da podeli i svoje mišljenje o kralju Čarlsu i povratku princa Harija i Megan Markl u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Knjiga bi Ferguson pomogla da ublaži i finansijske brige, ako se bude dobro prodavala. Bivša vojvotkinja navodno je primila niz ponuda od izdavačkih kuća iz SAD, u iznosima od više miliona dolara. Izvori tvrde da je već napisan i sažetak knjige po poglavljima, propraćen detaljnim beleškama o "ključnim temama".

Sara Ferguson, Džefri Epstajn Foto: HONS/U.S. Department of Justice, EPA Dean Lewins

"Sara želi da razjasni stvari i zaradi nešto novca kako bi rešila svoje finansijske probleme. Vodila se tajna borba ponuđača i dogovor je pred sklapanjem. Beleške su vrlo zanimljive, a ponuđači su oduševljeni. Ferdži je večiti optimista i veruje da može da joj se oprosti i da će ponovo biti prihvaćena", rekao je jedan od izvora za The Sun.

Sara Ferguson je prošlog oktobra izgubila titulu vojvotkinje, usred niza skandala povezanih s Epstajnom. Ona i njen bivši suprug, s kojim je živela nakon razvoda, izbačeni su iz kraljevske rezidencije Royal Lodge u februaru, nakon čega je Ferguson "pobegla" iz Britanije. Nekoliko meseci se skrivala od javnosti, sve dok izvori prošlog meseca nisu otkrili da je pronašla novi dom u okolini Londona.

Princ Endru Foto: AP / Michel Euler

Vreme ilegale je Ferguson navodno iskoristila kako bi "skovala plan" za povratak, a svojim prijateljima je rekla kako se nada da će "otkloniti sumnje u vezi sa svojim odnosom s Epstajnom i ponovo pridobiti podršku javnosti".

Prošle godine su britanski mediji otkrili da je Ferguson razmenjivala poruke s Epstajnom, nazivajući ga "izuzetnim prijateljem", uprkos tome što je bio osuđen za seksualne zločine. U Epstajnovim dosijeima, koji su bili objavljivani od decembra prošle godine nadalje, pojavili su se novi dokazi o njihovom kontaktu. Ministarstvo pravosuđa SAD objavilo je poruke u kojima je bivša vojvotkinja od Epstajna tražila savet o rešavanju svojih dugova i od njega direktno tražila novac za stanarinu i račune.

Baš kao i Sara, njen bivši suprug Endru našao se u fokusu javnosti zbog povezanosti s Epstajnom. Njemu su oduzete sve kraljevske titule,a u februaru je i uhapšen pod optužbom za zloupotrebu javne dužnosti. Endru poriče bilo kakvo krivično delo.

Video: Slučaj Džefri Epstajn