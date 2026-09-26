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Lejdi Gaga je uspela da mesecima čuva jednu od najvećih vesti iz privatnog života – da je postala majka. Koliko je želela da zaštiti svoju privatnost najbolje govori podatak da navodno čak ni deo njenih najbližih prijatelja i saradnika nije znao da je dobila dete, sve dok vest nije završila u medijima.

"Gotovo niko nije znao", rekao je izvor za Page Six, dodajući da su mnogi iz njenog bliskog kruga ostali potpuno zatečeni vešću.

Pevačica je, prema rečima izvora, presrećna i trenutno većinu vremena provodi u severnoj Kaliforniji sa verenikom Majklom Polanskim. Nakon godina provedenih na scenama i velikih turneja Gaga se gotovo potpuno povukla iz javnosti kako bi mogla da se posveti novoj životnoj ulozi.

"Uživa u majčinstvu. Odradila je velike turneje i mislim da je s nastupima završila, barem na duže vreme. Sada samo želi da bude mama", ispričao je izvor.

Drugi izvor, koji je opisan kao Gagin prijatelj, otkrio je da je pevačica zapravo počela da se povlači iz javnosti još u aprilu, nakon završetka turneje "Mayhem". Naglasio je i da se ne oseća povređeno zbog toga što mu Gaga nije otkrila veliku vest.

"To je sjajno. Jako sam uzbuđen zbog nje i drago mi je što su sve uspeli da sačuvaju za sebe", izjavio je, te dodao kako smatra zdravim to što Gaga i njen partner neke delove života uspevaju da zadrže samo za sebe.

U galeriji pogledajte fotografije Lejdi Gage i njenog verenika Majkla Polanskog:

1/7 Vidi galeriju Lejdi Gaga i Majkl Polanski su dobili ćerku. Majkl Polanski je uspešan preduzetnik i biznismen Foto: Rob Carr / Getty images / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema njegovim rečima, Gaga, pravog imena Stefani Germanota, s Polanskim je stvorila sigurno i privatno okruženje daleko od svetla reflektora. Izvor je istakao i kako mu je drago što pevačica napokon ima priliku da uživa u mirnijem i normalnijem životu. Drugi izvor opisao je 42-godišnjeg Polanskog kao "jako dragog i normalnog tipa".

Page Six je početkom septembra prvi objavio vest da je Gaga postala majka. U tom trenutku nisu bili poznati pol i ime deteta, kao ni tačan datum rođenja.

Lejdi Gaga na dodeli zlatnog globusa 2016. godine Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

TMZ je naknadno izvestio da je 40-godišnja muzičarka 9. juna u Los Anđelesu dobila devojčicu uz pomoć surogat majke.Devojčica je dobila ime Rouz Bin, a iza oba imena navodno stoji posebno značenje povezano s Gaginim životom i karijerom.

Ime Rouz moglo bi da bude veza s pesmom "La Vie En Rose", koju je Gaga izvela u filmu "Zvezda je rođena" iz 2018. godine. Bin pak podseća na aktivistu Karla Bina, čiji je život i rad Gaga ranije navodila kao jednu od inspiracija za svoj veliki hit "Born This Way".

Lejdi Gaga Foto: Nina Prommer/ZUMA Press Wire/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gaga i Polanski zajedno su od 2020. godine, a svoju vezu su godinama nastojali da drže dalje od preterane medijske pažnje. Verili su se 2024. godine, a pevačica je u intervjuima više puta otvoreno govorila o tome koliko joj njihov odnos znači.

Sada su zajedno započeli potpuno novo životno poglavlje, koje je Gaga, barem tokom prvih meseci, očito želela da zadrži samo za sebe i ljude kojima najviše veruje.

Video: Surogat majčinstvo