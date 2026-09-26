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Jelisaveta Orašanin je poslednjih dana ponovo u centru pažnje javnosti, a nakon što se sa Pavlom Mensurom pojavila na premijeri filma "Kengur se vraća kući“, interesovanje za njen privatni život ne jenjava. Glumica, koja je dugo nastojala da sačuva svoju intimu od javnosti, na crvenom tepihu u Sava centru pojavila se ruku pod ruku sa 11 godina mlađim kolegom, a njihov zajednički dolazak izazvao je veliku pažnju.

Dok se o njenoj ljubavnoj priči poslednjih meseci mnogo pisalo, malo se zna o ljudima koji su joj najbliži i koji su uz nju daleko od kamera. Među njima je i njena sestra Milica, koju je Jelisaveta svojevremeno pokazala na društvenim mrežama, a mnogi su tada komentarisali da njih dve izgledaju gotovo identično.

U galeriji pogledajte prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin:

1/14 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Jelisaveta retko govori o porodici i privatnom životu, zbog čega je zajednička fotografija sa sestrom svojevremeno privukla veliku pažnju. Njih dve pozirale su tokom noćnog izlaska, a sličnost između njih bila je ono što su mnogi prvo primetili.

Milica je dve godine starija od glumice, diplomirani je stomatolog i, za razliku od svoje mlađe sestre, nije deo sveta javnih ličnosti. Ipak, kako je Jelisaveta ranije otkrila, njih dve imaju veoma blizak odnos, a slobodno vreme trude se da provode zajedno.

Foto: Kurir

Jelisaveta i Pavle Mensur prvi put zajedno na crvenom tepihu

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur pojavili su se zajedno na premijeri filma „Kengur se vraća kući“, održanoj 23. septembra u Sava centru. Ovo je njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na velikom javnom događaju otkako su mediji počeli intenzivno da pišu o njihovoj vezi.

Glumica je za ovu priliku odabrala elegantnu crnu haljinu sa dubokim izrezom na leđima, dok je Pavle bio u crnom odelu. Zajedno su prošetali crvenim tepihom, držeći se za ruke, a pred okupljenim fotografima nisu skrivali bliskost.

00:55 Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put u javnosti: Ne kriju koliko su zaljubljeni Izvor: MONDO

Kako su preneli domaći mediji, Jelisaveta je u jednom trenutku uhvatila Pavla za ruku, dok su tokom poziranja razmenjivali osmehe i poglede. Njihovo pojavljivanje odmah je privuklo pažnju prisutnih, a fotografije i snimci sa premijere ubrzo su počeli da se dele na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je Pavle došao kao podrška Jelisaveti, koja u filmu ima jednu od glavnih uloga. Njihov zajednički dolazak usledio je nakon nedelja spekulacija o njihovom odnosu, ali i medijskih napisa o navodnom raskidu i pomirenju.

Iako se ni Jelisaveta ni Pavle nisu detaljno oglašavali o svojoj vezi, zajedničkim pojavljivanjem na premijeri pokazali su da su spremni da se zajedno pojave na jednom od najpraćenijih javnih događaja.

Foto: Printscreen/ Instagram/ jagodenamagli

Ljubavna priča o kojoj se mesecima piše

O odnosu Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura počelo je intenzivnije da se govori nakon što su fotografisani zajedno na jednom noćnom izlasku. Njihova bliskost tada je pokrenula nagađanja da između kolega postoji nešto više od prijateljstva, a kasnija zajednička pojavljivanja dodatno su podstakla interesovanje javnosti.

Pavle je od Jelisavete mlađi 11 godina, što je od početka bilo jedna od tema o kojima se najviše pisalo. Ipak, njih dvoje nisu javno ulazili u detalje svog odnosa, pa su informacije uglavnom dolazile kroz medijske izveštaje i fotografije sa zajedničkih izlazaka.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur drže se za ruke na premijeri filma „Kengur se vraća kući“ Foto: Nemanja Nikolić

U septembru su se pojavili i napisi o navodnom raskidu, nakon što su prestali da se prate na društvenim mrežama i uklonili zajedničke fotografije. Međutim, njihovo pojavljivanje na premijeri "Kengur se vraća kući“ ponovo je pokrenulo priču o njihovoj vezi.

Prema pisanju domaćih medija, zajednički dolazak na crveni tepih usledio je nakon pomirenja, ali ni jedno ni drugo nije javno iznelo detalje o tome šta se dešavalo između njih.

Sestra Milica je dve godine starija od glumice i njena velika podrška

Iako je danas u centru pažnje zbog veze sa Pavlom Mensurom, Jelisaveta je i ranije privlačila interesovanje javnosti kada bi podelila neki detalj iz privatnog života.

U galeriji pogledajte fotografije Jelisavete Orašanin sa sestrom Milicom:

1/4 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin sa sestrom Milicom Foto: Printscreen/ Instagram/ micipicasso

Jedan od takvih trenutaka bila je fotografija sa sestrom Milicom, koju je glumica svojevremeno objavila. Njih dve pozirale su tokom noćnog izlaska, a mnogi su odmah primetili koliko liče.

Milica je dve godine starija od Jelisavete i diplomirani je stomatolog. Za razliku od glumice, koja je godinama prisutna u domaćim medijima i na filmskoj i televizijskoj sceni, ona svoj život vodi daleko od javnosti.

Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Jelisaveta je ranije govorila o tome koliko joj znači vreme koje provodi sa sestrom, posebno jer Milica ima mnogo poslovnih obaveza.

"Trudim se da budem što više sa sestrom jer ona mnogo radi, pa svaki slobodan trenutak provodim s njom. Uveče šetamo, tu je i njen pas, bez kojeg ne možemo da izađemo i trudim se da budem što više van kuće", rekla je glumica svojevremeno.

Jelisaveta Orašanin Foto: Printskrin Instagram, Vogue

Iz njenih reči jasno je da su njih dve veoma bliske i da, uprkos različitim poslovnim putevima, nastoje da sačuvaju vreme za sebe.

Dok Jelisavetu publika najčešće viđa na snimanjima, premijerama i javnim događajima, Milica se posvetila stomatologiji, a njihova zajednička pojavljivanja ostaju retka prilika da javnost zaviri u porodični krug glumice.

Upravo zato je fotografija na kojoj su zajedno izazvala toliko pažnje. Osim što su mnogi komentarisali njihovu sličnost, ona je podsetila i na to koliko je Jelisaveti važna porodica, bez obzira na sve što se poslednjih meseci dešava u njenom privatnom životu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put zajedno na crvenom tepihu