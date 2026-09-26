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Dugogodišnji menadžer legendarne Doli Parton, Deni Nozel, nedavno je podneo tužbu protiv njenog sestrića Brajana Sivera, tvrdeći da je pokušao da iznuditnovac i upućivao pretnje smrću zaposlenima menadžerske kompanije She‘s Alive, LLC, koja je predstavljala Parton.

Nakon što je podneo tužbu i izneo teške optužbe protiv Sivera, izvori upoznati sa situacijom su za Page Six rekli kako strahuju da bi iza sudskog postupka mogli da se nalaze skriveni motivi.

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"Želi da skloni porodicu iz cele priče i pretvori njenu kuću u Grejslend", izjavio je izvor, dodavši da su Nozel i Parton činili dobar poslovni tim, ali je ona bila njegov moralni kompas.

"Deni nema srce kakvo je imala Doli", dodao je.

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Nozel je, osim tužbe, zatražio i zabranu prilaska protiv Sivera. U sudskim dokumentima, podnesenima ranije ove nedelje, naveo je da mu je Siver pretio nedeljama pre Doline smrti i optužio ga za iznudu. Menadžer je u dokumentima pokazao poruke koje je Siver navodno slao, a koje su bile napisane pretećim tonom.

"Bavim se isključivo ratovanjem... svi bi trebalo da se zabrinu zbog onoga što bih mogao da uradim", pisalo je u jednoj.

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U drugoj poruci stoji: "Bolje da mi plate više nego što mogu da zarade drugde, inače ću svima zagorčati život. Postaću ruka osvete za celu svoju porodicu."

Siver se oglasio za TMZ i odbranio svoje poruke. "Ništa u ovoj tužbi nije predstavljalo pretnje, a iza većine komentara i dalje stojim. Otvoreno sam razgovarao nasamo s Denijem – za kog sam mislio da mi je prijatelj, a on sam sebe zamišlja kao gangstera. Mnoge od tih poruka svode se na to da dvojica tipova u besu izbacuju frustracije i zajedno plaču na telefon dok tuguju", rekao je Brajan.

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Doline sestre Frida i Stela stale su u odbranu svog sestrića. Frida je na društvenim mrežama objavila poruku: "Niko se u porodici Parton/Ovens ne svađa oko Doline ostavštine. Svi volimo Brajana, baš kao što volimo jedni druge." Stela je na Fejsbuku podelila: "Sve porodice se suočavaju s istim problemima jer svi živimo na ovom svetu i prolazimo kroz ljudsko iskustvo."

"Još uvek se držimo i idemo napred jer naša deca i unuci u nama traže snagu i vođstvo tokom ovog teškog perioda gubitka i zbunjenosti", dodala je.

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Siver, koji je u avgustu objavio smrt muzičarke, prošle nedelje je sklonjen s dugogodišnje pozicije obezbeđenja na Dolinom imanju. Brajan i njegova kompanija za obezbeđenje odmah su udaljeni sa svih poseda i odmah su angažovani novi timovi za obezbeđenje na Dolinom glavnom imanju u Nešvilu, njenom muzeju, rezidenciji u centru grada i skladištu.

Sestrić kantri zvezde nakon otkaza je rekao da su on i njegov tim "zaprepašćeni neočekivanim i zasad neobjašnjenim potezima", a dodao je i kako postoji sumnja da se promene vezane za njenu imovinu sprovode u "lošoj nameri".

"Ostajemo nepokolebljivo odlučni da ispunimo poslednju želju da zaštitimo njenu porodicu i odbijamo da dozvolimo da nas zastraše oni čije postupke smatramo zlonamernim i motivisanim željom za ostvarivanjem profita na račun života osobe koja je svojevoljno toliko toga dala", poručili su iz Brajanovog tima.

Doli Parton preminula je 25. avgusta u 80. godini, nakon kratke borbe s rakom.

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