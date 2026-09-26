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Robert de Niro (83) i njegova partnerka Tifani Čen (46) već nekoliko godina uspevaju da svoju ljubavnu priču drže dalje od očiju javnosti. Iako je reč o jednom od najpoznatijih holivudskih glumaca, retko se zajedno pojavljuju na javnim događajima, a detalje svog privatnog života uglavnom drže za sebe.

Njihova veza je prvi put privukla pažnju 2021, kada su viđeni zajedno. Dugo se nije znalo ništa o njihovom odnosu, a pretpostavlja se da su se upoznali nekoliko godina ranije, na snimanju filma "Pripravnik" 2015. Tifani je u filmu imala malu ulogu instruktorke tai čija i podučavala je Bena, kog je glumio De Niro.

U galeriji pogledajte fotografije Roberta de nira i Tifani Čen:

1/8 Vidi galeriju Robert de Niro i Tifani Čen Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia, @tiffanytchen/tiktok

Njihovo poznanstvo nije odmah preraslo u ljubavnu vezu. Čen je kasnije otkrila da su nakon snimanja izgubili kontakt, a ponovo su se povezali nekoliko godina kasnije. Njihov odnos se s vremenom razvio iz prijateljstva u ljubavnu vezu, a De Niro i Čen su u aprilu 2023. postali roditelji devojčice, kojoj su dali ime Džija Virdžinija. Glumac je u 80. godini dobio sedmo dete, a vest je potvrdio usputno. Novinar ga je tokom razgovora nazvao ocem šestoro dece, a on ga je ispravio i rekao da je nedavno dobio još jedno dete.

Robert de Niro s ćerkicom Džijom ubrzo po njenom rođenju Foto: Printscreen/CBS

De Niro je kasnije otkrio koliko uživa u ulozi oca devojčice i da mu vreme provedeno s njom donosi veliku radost. Glumac iza sebe ima dva braka. Prvi put se venčao 1976. s glumicom Dajan Abot.

Tifani Čen s ćerkicom koju je dobila s Robertom de Nirom Foto: Printscreen/CBS

Ona je već imala ćerku Drinu iz prethodne veze, a De Niro ju je usvojio. Par je potom dobio i sina Rafaela, a njihov brak trajao je do 1988.

U galeriji pogledajte fotografije Roberta de Nira iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Robert de Niro nekada Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Nakon razvoda je glumac bio u dugogodišnjoj vezi s glumicom i modelom Tuki Smit. Nikad se nisu venčali, ali su 1995. dobili blizance Džulijana i Ejrin. Sudbonosno "da" drugi put je izgovorio Grejs Hajtauer 1997. Njihova veza bila je turbulentna i obeležena raskidima i pomirenjima. Iduće godine dobili su sina Eliota, a 2011. rodila im se ćerka Helen Grejs. Iako su se prvi put razišli već 1999, ponovo su se zbližili i 2004. obnovili bračne zavete. Konačni razlaz objavili su 2018. godine, nakon više od dve decenije veze.

De Niro danas tako ima sedmoro dece - Drinu i Rafaela s prvom suprugom Dajan Abot, blizance Džulijana i Ejrin s bivšom partnerkom Tuki Smit, Eliota i Helen s Grejs Hajtauer i najmlađu Džiju s Tifani Čen.

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