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Glumac Đuro Brstina, sin Branimira brstine, oženio se Ksenijom Repić, unukom Ljiljane Stjepanović. Lepe vesti objavila je mlada na Instagramu podelivši slike s venčanja.

Ksenija i Đuro su juče, 25. septembra, izgovorili sudbonosno da, a mlada se na mrežama pohvalila kadrovima s venčanja.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Đura Brstine i Ksenije Repić:

1/4 Vidi galeriju Venčanje Đura Brstine i Ksenije Repić Foto: Printscreen/ Instagram/ repic____

"Sve što sam u životu želela stane u jednog čoveka! Posle mnogo godina beskonačne ljubavi, položenih životnih ispita, lepih i manje lepih stvari – rekli smo jedno drugom zauvek DA“, napisala je Ksenija u opisu.

U galeriji

Ksenija Repić unuka je Ljiljane Stjepanović Foto: Printscreen/Instagram/repic

"Oni su tome svedočili pred Bogom… ali i pred zakonom! A zbog njih smo to što danas jesmo! Eee, a ona je ipak malo i sa mladine strane, jer je to moja ljubičica!“, dodala je, uz emotikone srca.

Đuro Brstina, sin Branimira Brstine Foto: Damir Dervišagić

Inače, mlada je na Instagramu svom prezimenu dodala i prezime Brstina, te se sada zove Ksenija Repić Brstina.

Ksenija Repić je, baš kao i Đuro, takođe glumica i unuka je naše čuvene glumice Ljiljane Stjepanović.

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