Oženio se Đuro Brstina: Sin Branimira Brstine izgovorio sudbonosno "da" unuci naše legendarne glumice
Glumac Đuro Brstina, sin Branimira brstine, oženio se Ksenijom Repić, unukom Ljiljane Stjepanović. Lepe vesti objavila je mlada na Instagramu podelivši slike s venčanja.
Ksenija i Đuro su juče, 25. septembra, izgovorili sudbonosno da, a mlada se na mrežama pohvalila kadrovima s venčanja.
U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Đura Brstine i Ksenije Repić:
"Sve što sam u životu želela stane u jednog čoveka! Posle mnogo godina beskonačne ljubavi, položenih životnih ispita, lepih i manje lepih stvari – rekli smo jedno drugom zauvek DA“, napisala je Ksenija u opisu.
U galeriji
"Oni su tome svedočili pred Bogom… ali i pred zakonom! A zbog njih smo to što danas jesmo! Eee, a ona je ipak malo i sa mladine strane, jer je to moja ljubičica!“, dodala je, uz emotikone srca.
Inače, mlada je na Instagramu svom prezimenu dodala i prezime Brstina, te se sada zove Ksenija Repić Brstina.
Ksenija Repić je, baš kao i Đuro, takođe glumica i unuka je naše čuvene glumice Ljiljane Stjepanović.
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