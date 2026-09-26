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Aleksa Balašević, sin legendardnog kantautora Đorđa Balaševića već tri godine sa porodicom živi u Sloveniji, a sada je sve njene lepote pokazao i nasledniku kojeg je nedavno dobio.

Naime, iz Novog Sada Aleksa je porodično gnezdo svio u Mariboru, sada je nakon rođenja sina tamo nastavio da uživa iako je neko vreme boravio u Srbiji gde mu i dalje živi majka i sestre.

Producent je objavio fotografiju sa sinom uz veoma zanimljiv opis: Kraljevstvo pod planinom“, što je savršeno opisalo prizor koji je podelio

Foto: aleksabalasevic/instagram

Novi dom Alekse Balaševića je u urbanom naselju, a opet mirnom i okruženom predivnom prirodom.

Opremljen je modernim nameštajem, a odiše porodičnom atmosferom. Svoj kutak Balaševićev najmlađi naslednik opremio je u konsultaciji sa suprugom Nikolinom, a sudeći po njegovim šalama na društvenim mrežama stan s prelepom terasom i još lepšim pogledom dopada se i ćerkici Veri.

Ime dobio po dedi

Foto: Ana Paunkovic/Kurir



Nedavni dolazak dečaka na svet doneo je veliku radost Aleksi i njegovoj supruzi Nikolini. Dečak je dobio ime po svom čuvenom dedi, kantautoru Đorđu Balaševiću, iako je Aleksa prvobitno imao drugačiju zamisao.

"Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni," rekao je Balašević i dodao:

"Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen da sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome."