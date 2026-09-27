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Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku

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MTV Video Music Awards (VMA) biće održan večeras u dvorani Pikok teatar u Los Anđelesu, a organizatori najavljuju veče puno iznenađenja, velikih nastupa i borbe za najprestižnije nagrade. U centru pažnje biće Madona, koja bi posle čak 27 godina mogla da osvoji novu VMA nagradu, dok će Tejlor Svift premijerno predstaviti spot za novu pesmu "Patient Zero".

Madona juri veliku pobedu posle skoro tri decenije

Šezdesetosmogodišnja Madona nominovana je za čak 13 nagrada, uključujući i onu za Spot godine zahvaljujući ostvarenju "Confessions II – The Film".

Za glavnu nagradu večeri takmiči se protiv Arijane Grande sa pesmom "Hate That I Made You Love Me", Bruna Marsa sa "I Just Might", grupe Gener8ion sa "Storm", Sabrine Karpenter sa "Tears" i Tejlor Svift sa spotom "The Fate of Ophelia".

Madona bi mogla da postane prvi izvođač koji je dva puta osvojio nagradu za najbolji dugometražni muzički video. Prvi put to joj je pošlo za rukom još 1991. godine sa projektom "The Immaculate Collection".

Arijana Grande Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Od "Like a Virgin" do novog spektakla

Madona će ove godine i nastupiti na ceremoniji.

Njeno ime zauvek je povezano sa VMA scenom još od 1984. godine, kada je na prvoj dodeli izvela "Like a Virgin" u provokativnoj venčanici – nastup koji se i danas smatra jednim od najčuvenijih trenutaka u istoriji ceremonije.

Tejlor Svift dobija novo priznanje i predstavlja novi spot

Bez obzira na ishod glasanja, Tejlor Svift neće otići kući praznih ruku. MTV će 36-godišnjoj pevačici uručiti prvo priznanje VMA Artist Director Honors, namenjeno umetnicima koji su svojim radom iza kamere pomerili granice muzičkih spotova.

Svift je od 2019. godine režirala najmanje 15 svojih spotova, počevši od pesme "The Man".

Tokom ceremonije premijerno će predstaviti i novi spot "Patient Zero", u kojem se pojavljuju holivudske zvezde Kolin Farel i Dakota Džonson.

Hoće li se pojaviti bez supruga?

Veliku pažnju privlači i pitanje da li će Svift na crveni tepih doći sama. Njen suprug, igrač Kanzas Siti Čifsa Trevis Kelsi, istog dana igra utakmicu NFL lige protiv Majami Dolfinsa, pa je njegov dolazak na ceremoniju malo verovatan.

Velika borba za izvođača godine

Pored spota godine, Madona, Tejlor Svift, Arijana Grande, Bruno Mars i Sabrina Karpenter takmiče se i za nagradu Izvođač godine, zajedno sa kantri zvezdom Morganom Volenom.

Snup Dog vodi ceremoniju

Snup Dog Foto: Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia

Voditelj ovogodišnje ceremonije biće Snup Dog.

Na sceni će nastupiti i Sijena Spiro, Šabuzi i Gener8ion zajedno sa Jang Linom, dok su fanovi od 21. septembra mogli da glasaju u glavnim kategorijama.

Ko može postati najbolji novi izvođač?

Za nagradu Najbolji novi izvođač nominovani su:

Bela Kej

Kortis

Magnus Ferel

Malkom Tod

Majls Smit

Sijena Spiro

Stela Lefti

Album godine donosi jaku konkurenciju

U kategoriji Album godine našli su se:

Bruno Mars – "The Romantic"

Drejk – "Iceman"

Ela Lengli – "Dandelion"

Hari Stajls – "Kiss All the Time. Disco Occasionally"

Olivija Rodrigo – "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love"

Olivija Din – "The Art of Loving"

Za ovu nagradu nominovane su i Madona, Tejlor Svift i Sabrina Karpenter.

Trenuci koji su obeležili istoriju VMA

VMA ceremonija decenijama važi za jednu od najnepredvidivijih muzičkih večeri.

Britni Spirs je 2001. godine nastupila sa živim pitonom oko vrata, dve godine kasnije poljubila je Madonu na sceni, dok je Tejlor Svift 2009. doživela jedan od najpoznatijih prekida govora u istoriji televizije.

Foto: Profimedia

Tada je Kanje Vest izašao na binu tokom njenog govora i izjavio da je Bijonse trebalo da osvoji nagradu za najbolji ženski spot.

Uprkos tom incidentu, upravo je Tejlor Svift danas izvođač sa najvećim brojem osvojenih VMA nagrada u istoriji.