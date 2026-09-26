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Presli Gerber, sin Sindi Kraford dovezen je u ustanovu za odvikavanje u kojoj je kasnije pronađen mrtav, a za to su se pobrinuli jedan njegov prijatelj i lični trener koji je bio deo njegovog tima, saznaje TMZ.

Izvori direktno upoznati sa slučajem tvrde da je Preslijev tim pronašao ustanovu u Santa Moniki i organizovao njegov odlazak tamo. Njegova porodica majka Sindi Kraford, otac Rande Gerber i sestra Kaja Gerber nedavno je razgovarala o tome da Presli ponovo ode na lečenje, ali nisu znali da će biti smešten upravo u tom centru i, prema izvorima, nikada ne bi odobrili takav izbor.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U ustanovu stigao pod dejstvom supstance

Kako je TMZ ranije objavio, Presli je u ustanovu stigao u subotu nešto posle 18 časova, a tada je delovao kao da je bio pod dejstvom neke supstance.

Navodi se da je reč bila o programu ambulantnog lečenja sa smeštajem namenjenim osobama koje se oporavljaju od zavisnosti, a ne o medicinskom centru za detoksikaciju.

Više izvora upoznatih sa programom reklo je da je Presli, pre odlaska u ovakav smeštaj, trebalo najpre da bude primljen u medicinski centar za detoksikaciju. U takvim ustanovama pacijenti se obično kontrolišu na svakih 15 do 30 minuta.

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Pronađen bez svesti nakon poziva Hitnoj pomoći

Presli je prošle nedelje u nedelju ujutru pronađen bez svesti u smeštaju, nakon poziva hitnoj pomoći zbog sumnje na predoziranje.

Pokušaji reanimacije odmah su započeti, ali je Presli proglašen mrtvim u 9.45 časova.

Kako je TMZ ranije izvestio, Presli je poslednjih meseci redovno putovao sa trezvenim pratiocem ili negovateljem koji je trebalo da mu pruža podršku 24 sata dnevno.

Uzrok smrti još nije zvanično utvrđen

Za sada nema sumnje da je u Preslijevu smrt bila umešana neka druga osoba.

Zvanični uzrok smrti još nije utvrđen, odnosno njegovo proglašenje je odloženo dok se ne završe potrebne procedure i ispitivanja.

Presli Gerber, sin poznate manekenke Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, imao je 25 godina.