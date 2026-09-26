Slušaj vest

Milica Marković iz Kovačice postala je prva u istoriji „Superpotere“ koja je uspela da pobedi svih pet Tragača. U uzbudljivoj završnici nove epizode nadigrala je ceo tim Tragača i osvojila 1.600.000 dinara, a njen podvig ispraćen je stajaćim ovacijama.

Milica je potpuno nonšalantno prihvatila najvišu ponudu od 1.600.000 dinara i odlučila da izađe na crtu kompletnoj petorki Tragača, a ispostavilo se da je rizik bio vredan nagrade. Do pobede je stigla sa čak devet sekundi prednosti, a kada je postalo jasno da je uradila ono što pre nje nije uspeo nijedan takmičar, usledio je aplauz koji je trajao gotovo ceo minut. Ni sama Milica u prvom trenutku kao da nije mogla da poveruje šta se upravo dogodilo.

„Šta se ovo dogodilo, Milice?“, upitao ju je Jovan Memedović nakon pobede. „Još uvek ne znam, ali se osećam bolje nego pre ove igre“, odgovorila je Milica.

Foto: Adrenalin produkcija

„Došla sam na popravni“

Podsećanja radi, publika „Potere“ Milicu Marković veoma dobro poznaje. U osmom mesecu trudnoće je sa saigračem pobedila Tragača i osvojila 350.000 dinara, a potom smo je gledali i u specijalnom novogodišnjem izdanju kviza na mestu Tragača. Tu priliku iskoristila je i da otvoreno govori o iskustvu sa postporođajnom depresijom i podigne svest o značaju mentalnog zdravlja.

Ni „Superpotera“ joj, međutim, nije bila nepoznata. Milica je učestvovala još u prvoj sezoni kviza, ali tada nije dobro prošla. Zato je, govoreći u novoj epizodi o svojim prethodnim iskustvima i povratku u „Superpoteru“, kratko poručila: „Došla sam na popravni.“ Teško da je „popravni“ mogao da prođe bolje. Vratila se i uradila ono što pre nje nije uspeo nijedan takmičar. Pobedila je svih pet Tragača.

Posle istorijske pobede pokazala je i svoju navijačku stranu. Zajedno sa Tragačem Milanom Bukvićem zapevala je navijačku pesmu, budući da oboje navijaju za Partizan, nastavljajući tako šalu na račun navijačkih opredeljenja koja je počela još tokom igre.

Na naplatu je stiglo i obećanje dato pre borbe sa Tragačima. Milica je najavila da će, ukoliko pobedi, nešto izrecitovati na španskom jeziku. Kada ju je Memedović, sada već bogatiju za 1.600.000 dinara, podsetio na obećanje, u šali je odgovorila: „Tad sam bila siromašna.“ Ipak, obećanje je održala i veliku pobedu zaokružila stihovima na španskom jeziku.

Foto: Adrenalin produkcija

Dok će ova epizoda ostati upamćena pre svega po Miličinom rezultatu za istoriju „Superpotere“, svoje znanje i sreću protiv Tragača oprobala su još trojica takmičara. Nenad Lučić, diplomirani ekonomista u penziji, odlučio se za borbu protiv tri Tragača za 300.000 dinara, ali su ga greške tokom igre dekoncentrisale i nije uspeo da stigne do pobede.

Viktor Škorić, nastavnik srpskog jezika u osnovnoj školi, prihvatio je ponudu od čak milion dinara i suočio se sa četvoro Tragača. Dobro je započeo drugu igru, ali ga je jedno pitanje izbacilo iz ritma, nakon čega nije uspeo da povrati prednost.

Protiv četvoro Tragača igrao je i ekonomista Miloš Spasović, za 660.000 dinara. Nakon niza pitanja na koja nije znao odgovor, prednost je prešla na stranu Tragača, pa je i njegov pokušaj završen bez osvojenog iznosa.