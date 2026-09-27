Slušaj vest

Američki mediji pišu o skandaloznom ponašanju roditelja pokojne glumice Hejden Penetijer. Oboje su, naime, želeli minđuše koje su nakon njene smrti uklonjene s njenog tela, zbog čega su policijski službenici u Južnoj Karolini odlučili da zadrže nakit dok se roditelji civilizovano ne dogovore.

Prema izveštaju mrtvozornika okruga Grinvil, do kog je došao TMZ, minđuše na kopčanje bile su uklonjene s tela glumice i ostavljene u ljubičastu plastičnu kesicu. Viši zamenik mrtvozornika potom je kontaktirao njenog oca Alana Penetijera i majku Lesli Vogel. Oboje su izrazili želju da dobiju minđuše, nastala je svađa, nakon čega su im službenici poručili da će Hejdenine lične stvari ostati u kancelariji mrtvozornika sve dok ne postignu dogovor, prenosi Slobodna Dalmacija.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Pitanja o nasledstvu Hejden Penetijer pojavila su se ubrzo nakon njene smrti. Glumica nije bila udata, a iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, koju je rodila u vezi s Vladimirom Kličkom. Pravni stručnjaci izjavili su za People da bi, budući da je Penetijer živela u Kaliforniji i nije ostavila valjani testament ili fond, njena ćerka najverovatnije trebalo da bude naslednica, a ne njeni roditelji. Životno osiguranje, penzioni računi i druga imovina s imenovanim korisnicima mogu se nasleđivati odvojeno, u zavisnosti od toga kako su bili ugovoreni. Njena imovina mogla bi da uključuje i buduće prihode od glumačkih projekata, među kojima su serije "Heroji" i "Nešvil", te filmski serijal "Vrisak". Osim toga, Penetijer je u maju objavila memoare "This Is Me: A Reckoning", manje od tri meseca pre smrti.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

U mesecima pre smrti Hejden Penetijer javno je govorila o komplikovanom odnosu s majkom Lesli Vogel, koja je u njenim mlađim godinama vodila njenu glumačku karijeru. Penetijer je opisala kako se s vremenom izgubila granica između majke i menadžerke. Govorila je o osećaju da je majci više bila izvor prihoda i njena zaposlena nego ćerka. Rekla je da je u 19. godini majci rekla da želi da prekinu njihov profesionalni odnos, te da želi da joj ona bude jednostavno mama.

"Ne želim više da radim s tobom. Samo želim da mi budeš mama", rekla je majci. Prema njenim rečima, majka joj je tada odgovorila: "Duguješ mi." Penetijer je kasnije rekla da je shvatila kako se ta rečenica odnosila na novac. S druge strane, glumičina majka Lesli Vogel je u maju za Page Six rekla da je s Hejden proživela "20 godina traume zbog njenih zavisnosti", te da je, nakon što je Hejden potražila stručnu pomoć, odlučila da prekine kontakt s njom.

Hejden Penetijer s majkom Lesli i pokojnim bratom Foto: AMANDA EDWARDS / Getty images / Profimedia

Otac pokojne glumice, koji je godinama razveden od njene majke, prisustvovao je ćerkinoj komemoraciji, dok Vogel nije došla. TMZ je prvobitno objavio da nije bila pozvana, ali izvor blizak majci to je kasnije demantovao.

Penetijer je preminula 16. avgusta u Grinvilu u Južnoj Karolini. Mrtvozornik okruga Grinvil je 22. septembra utvrdio da je uzrok smrti bilo toksično delovanje više supstanci, među kojima su fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin, a smrt je okarakterisana kao "nesrećan slučaj". U izveštaju mrtvozornika navodi se da obdukcijom nisu pronađene povrede koje bi doprinele njenoj smrti.

Video: Glumica afričkog porekla Čiama Atuanga o snimanju filma "Kengur se vraća kući"