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Mlađi brat princeze Dajane, Čarls Spenser, objavio je svoje memoare "Swan Song: Diana, my sister" o voljenoj članici kraljevske porodice, otkrivši nove detalje o životu pokojne princeze iza zidova palate, o čemu svi svetski mediji danima ne prestaju da pišu. Mnogo je toga - od tvrdnji o odnosu tadašnjeg princa Čarlsa prema Dajani do američkog političara koji joj se navodno udvarao nakon razvoda, a Fox News Digital izdvojio je neke od najvećih otkrića iz memoara.

Foto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tako Spenser navodi da ga je Dajana jednom upitala da li misli da bi bila dobra američka prva dama. Objasnila mu je da joj je jedan od njenih "brojnih moćnih ostarelih američkih udvarača, koji su želeli da je osiguraju kao ultimativnu trofejnu suprugu", rekao da je siguran da će osvojiti predsedničke izbore ako se ona uda za njega. Rekao je da je Dajanu ideja života u Beloj kući više uzbuđivala nego mogućnost da se uda za budućeg ostarelog supruga.

Dajana je, istakao je, imala "vragolastu privlačnost prema ideji da se iznova osmisli u ulozi koja bi njene neprijatelje u britanskoj kraljevskoj porodici izluđivala od ljubomore, a istovremeno u Beloj kući uvela eru glamura koja bi zasigurno nadmašila čak i onu iz vremena Džeki Kenedi".

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/7 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia, Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

U toj fazi nakon razvoda, Spenser je otkrio i kako je Dajana, nakon što se zaljubila u kardiohirurga dr Hasnata Kana, imala naivan, ali nemoguć san da se s dečkom preseli u Južnu Afriku, gde je Spenser u to vreme živeo, jer joj je Engleska postala nepodnošljiva. Rekao je da je sanjala da bi Kan mogao da radi u bolnici u Kejptaunu, a da bi njih dvoje mogli da žive "srećno i normalno" u blizini njenog brata.

"Druga strana sveta činila se kao da nudi mogućnost azila", napisao je. Ova knjiga posebno ne štedi tadašnjeg princa Čarlsa, današnjeg britanskog kralja i prikazuje ga kao čoveka ogorčenog zbog svog položaja.

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: BBC / Ferrari / Profimedia

Spenser je naveo da je razgovarao s Čarlsom nakon sahrane njihovog oca, tokom koje mu je Čarls rekao da je "srećan" što mu je otac umro jer je tako nasledstvo dobio dok je bio mlad. Princ se navodno požalio da ima 43 godine i zapošljava 50 ljudi, ali kako njegovi roditelji insistiraju na tome da se prema njemu ponašaju kao prema detetu!

U drugoj anegdoti Spenser piše da kada je jedan visoki član kraljevskog dvora rekao kraljici Elizabeti da Čarls zamera ukor koji mu je preneo preko njega, kraljica odbacila tu zabrinutost kratko uzvrativši: "Zamerao je čak i kada sam ga učila abecedu". U memoraima se spominje kako je Dajana na početku svoje veze s princom rekla da joj je kraljica otkrila da je razmišljala o tome da Čarlsu hirurški pričvrste uši jer je njihova "izbočenost" bila razlog zbog kog su ga zadirkivali u školi i ismevali mediji.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane i kralja Čarlsa:

1/10 Vidi galeriju Princeza Dajana sa prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia, © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Prema Spenseru, princ Filip je tome je stao na kraj. Spenser je dodao da ne zna da li je ta priča istinita, ali Dajana je u nju verovala.

Kasnije u knjizi Spenser je napisao da mu je Dajana, kada mu je prvi put rekla da planira da se razvede od Čarlsa, tvrdila da jeprinc "zaljubljen u svog sobara". Rekao je da mu se ta tvrdnja činila malo verovatnom, ali nije od nje tražio dodatna objašnjenja jer je bio fokusiran na spoznaju da ona prekida svoj brak i svoje snove.

Bakingemska palata poručila je za Fox News Digital: "Nećemo davati nikakve dodatne komentare".

Video: Princ Čarls i princeza Dajana