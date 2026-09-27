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Džoni Dep je na promociji svog brenda ruma u Las Vegasu izveo neuobičajen performans. Glumac je pred gostima i fotografima otkinuo veštačko lišće s ukrasnog zida i počeo da ga žvaće. Događaj je bio organizovan u sklopu manifestacije "Drink Las Vegas" u hotelu "Park MGM" povodom predstavljanja Depovog ruma "Three Hearts".

Dep se na primanju pojavio u svom prepoznatljivom boemskom stilu, s tamnom odećom, šeširom širokog oboda i maramom. U jednom trenutku je prišao zidu prekrivenom veštačkim zelenilom, otkinuo plastični list i stavio ga u usta.

Nakon što ga je ispljunuo, uzeo je još jedan i nastavio da pozira s osmehom dok su mu listovi virili iz usta. Ostatak večeri proveo je u razgovoru sa zvanicama i nazdravljajući svojim rumom.

"Ono što je normalno, meni je neobično"

Glumac je poznat po tome što ne poštuje uobičajena pravila ponašanja. Svoj nekonvencionalan pogled na svet objasnio je u jednom ranijem intervjuu. "Fascinira me većina stvari koje se u životu smatraju normalnim i opšteprihvaćenim, jer meni lično često deluju potpuno neobično", rekao je tada.

Džoni Dep u serijalu Pirati s Kariba Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

Povratak na velika platna

Ovaj istup događa se u vreme dok Dep intenzivno radi na povratku u filmsku industriju nakon dugotrajnog i medijski praćenog sudskog procesa s bivšom suprugom Amber Herd. Nedavno je na Comic-Conu najavio film "Ebenezer: A Christmas Carol" i pojavio se pod teškom protetikom kao lik Ebenizera Skrudža.

Džoni Dep u serijalu Pirati s Kariba Foto: Walt Disney Pictures / Jerry Bru / AFP / Profimedia

Producent Džeri Brakhajmer je na Diznijevoj konvenciji D23 potvrdio da se aktivno radi na scenariju za šesti nastavak franšize "Pirati s Kariba". Prema najavama, Dep bi mogao da se vrati ulozi kapetana Džeka Sparoua, a uz njega bi u filmu mogla da se pojavi Margo Robi.

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