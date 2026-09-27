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Tejlor Svift će ove večeri ispisati istoriju na dodeli MTV Video Music Awards, njen suprug Trevis Kelsi neće biti u publici da je podrži.

Umesto na crvenom tepihu u Los Anđelesu, zvezda NFL-a biće na terenu, gde ga sa Kanzas Siti Čifsima očekuje utakmica protiv Majami Dolfinsa.

Fotografije venčanja Tevisa i Tejlor:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Kelsi propušta VMA zbog utakmice

Trevis Kelsi (36) neće prisustvovati ovogodišnjoj ceremoniji, koja se održava u Pikok teatru u Los Anđelesu u nedelju, 27. septembra. U isto vreme igraće za Kanzas Siti Čifse protiv Majami Dolfinsa na stadionu Hard Rok u Majami Gardensu na Floridi.

Tejlor dobija istorijsku nagradu

Tejlor Svift (36) na ovogodišnjem VMA primiće prvu nagradu "Artist Director Honors" u istoriji.

Kako je navedeno u saopštenju organizatora, novo priznanje namenjeno je muzičkim umetnicima koji su svojim radom iza kamere proširili mogućnosti muzičkog spota i unapredili umetnost vizuelnog pripovedanja.

Pored posebnog priznanja, Tejlor ove godine ima čak devet nominacija, uključujući one za video godine, izvođača godine i najbolji pop video, kao i za režiju, umetničku režiju, kameru, montažu, koreografiju i vizuelne efekte.

Tokom ceremonije premijerno će biti prikazan i zvanični spot za njenu novu pesmu "Patient Zero".

Tejlor Svift Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Od upoznavanja do braka

Tejlor Svift i Trevis Kelsi upoznali su se 2023. godine, verili su se u avgustu 2025, a venčali su se 3. jula ove godine u Medison Skver Gardenu u Njujorku.

Izvor blizak paru nedavno je za magazin People rekao da se nakon venčanja osećaju "zaista zahvalno" dok započinju novo poglavlje svog života.