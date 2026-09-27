svi bruje o njima

svi bruje o njima

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Švajcarski biznismen Moris Dabas važi za multimilionera koji se skoro tri decenije bavi međunarodnim ulaganjima u nekretnine. Osnivač je kompanije Empire Resorts (NYNY), koja je razvila Montičelo Kazino i Rejsvej, a poseduje veliki broj nekretnina u Njujorku i širom Evrope.

Rođen je pre 73 godine, dok je njegova partnerka, glumica i nekadašnja Plejboj zečica Viktorija Silvsted, nedavno napunila 52. Zajedno su 15 godina uprkos pričama da ih spaja samo novac

Njihova veza traje od 2011. godine, a iako nisu među parovima koji često dele zajedničke fotografije, paparaci su ih godinama najčešće viđali na egzotičnim destinacijama ili u vožnji bicikla, što je jedno od njihovih zajedničkih interesovanja.

Viktorija Silvsted Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Sama činjenica da su zajedno već 15 godina mnogima govori da njihov odnos traje mnogo duže od prolazne romanse, iako se često mogu čuti tvrdnje da ih povezuje isključivo bogatstvo.

Takve pretpostavke zanemaruju i činjenicu da je Viktorija Silvsted i sama milionerka. U protekloj godini Viktorijino gbogatstvo se procenjuje na oko 20 miliona dolara

Par je ovog proleća viđen na odmoru u Francuskoj gde je boravio na jednoj od svojih skupocenih jahti.

Od skijaških staza do svetske slave

Viktorija Silvsted rođena je na severu Švedske, a pre nego što je postala svetski poznata maštala je o tome da bude veterinarka.

Skijanjem je počela da se bavi sa samo pet godina, pod uticajem oca koji je bio kapiten lokalnog skijaškog tima. Na omladinskom prvenstvu Švedske 1989. godine osvojila je četvrto mesto u veleslalomu, ali je zbog povrede ramena bila primorana da odustane od sporta kada je imala 16 godina.

Foto: Spread Pictures/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Od Mis Švedske do Plejboja

Njena karijera krenula je uzlaznom putanjom kada je 1993. ponela titulu Mis Švedske, a već naredne godine plasirala se među deset najlepših devojaka sveta na izboru za Mis sveta.

Nakon toga preselila se u Pariz, gde je gradila manekensku karijeru, sve dok je nije primetio osnivač Plejboja, Hju Hefner. Krajem devedesetih postala je jedno od zaštitnih lica čuvenog magazina.

Foto: Spread Pictures/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Karijera pred kamerama

Pored manekenstva, Silvsted je ostvarila zapažene uloge u brojnim filmovima i televizijskim serijama, uključujući i projekte italijanske produkcije.

Već decenijama važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni, a uprkos komentarima o velikoj razlici u godinama između nje i Morisa Dabasa, njihova veza traje više od jedne decenije.