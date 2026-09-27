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Holivudski glumac Ben Aflek, koji iza sebe ima dva razvoda, priznao je da ga njegova deca bez mnogo ustručavanja spuste na zemlju svaki put kada pokuša da im deli ljubavne savete.

Gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", 54-godišnji glumac ispričao je da ga je jedno od dece potpuno razoružalo tokom razgovora za porodičnim stolom.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Theo Von

Jedna rečenica ga je ućutkala

Aflek je rekao da je pokušao da prokomentariše nečiju vezu, kada je usledio odgovor koji nije očekivao.

"Rekao sam: 'Pa, stvar sa tom vezom i tom osobom je...' A sedamnaestogodišnjak se samo okrenuo ka meni i rekao: 'Aha, kao da si ti stručnjak za veze?'"

Glumac kaže da se i dalje trudi da bude roditelj koji savetuje svoju decu, ali da je shvatio kako su se vremena promenila.

"Dajem savete i pokušavam da razgovaram s njima, da ih vaspitavam kao što roditelji rade. Ono što sam shvatio jeste da sada nije samo jedan tinejdžer taj koji prevrće očima."

Dodao je da često započne ozbiljan razgovor za večerom, a onda primeti kako se deca međusobno pogledaju, pa shvati da je upravo on postao glavna šala u toj priči.

Foto: BACKGRID / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Patriot Pics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dva braka, troje dece

Ben Aflek sa bivšom suprugom Dženifer Garner ima troje dece Vajolet (20), Fin (17) i Semjuela (14).

Njih dvoje venčali su se 2005. godine, a razveli 2018.

Nakon toga glumac je 2022. obnovio romansu sa Dženifer Lopez, gotovo dve decenije nakon što su raskinuli prve veridbu, ali je i taj brak okončan 2024. godine.

"Prema Dženifer Lopez imam samo poštovanje"

Prošle godine Aflek je u intervjuu za GQ rekao da prema Dženifer Lopez oseća "ništa osim poštovanja" i naglasio da njihov raskid nije bio obeležen skandalima.

"Nije bilo skandala, sapunice ni intrige."

Istakao je da nije postojao jedan dramatičan događaj koji je doveo do kraja braka, ali nije želeo da iznosi privatne detalje.

1/7 Vidi galeriju Dženifer Garner i Ben Aflek Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia, printscreen/youtube/Architectural Digest, Patriot Pics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

I dalje je blizak sa Dženifer Garner

Uprkos razvodu, Aflek i Dženifer Garner ostali su u veoma dobrim odnosima. Otkrio je da je čak želeo da upravo ona igra njegovu suprugu u novom filmu "Animals".

"Pomislio sam: Bože, Džen Garner bi bila fantastična za ovu ulogu."

Ipak, uloga je na kraju pripala Keri Vašington. Glumac kaže da bi voleo da u budućnosti ponovo sarađuje sa bivšom suprugom.

"Voleo bih da radim s njom, iskreno. Sjajna je, veoma smo dobri prijatelji i neizmerno sam joj zahvalan. Imamo odličan odnos."

Dodao je da ipak treba voditi računa o tome da publika ne unese sopstveni teret njihove zajedničke prošlosti u film.

"Ne želite da prtljag koji publika nosi sa sobom radi protiv filma."