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Čini se da publici na koncertima samo pevanje više nije dovoljno, a to ponekad dovodi do zaista bizarnih scena. Jedan od takvih primera je Kris Braun, reper poznat po brojnim kontroverzama, koji je ponovo izazvao burne reakcije zbog svog ponašanja tokom aktuelne turneje.

Pevač je i ranije ove godine bio na meti kritika zbog načina na koji se ponašao prema obožavateljki koju je tokom nastupa pozvao na binu. Iako su žene koje učestvuju u tom delu koncerta unapred upozorene šta bi moglo da se dogodi, jedan od njegovih nedavnih nastupa otišao je korak dalje.

Šokantne scene sa nastupa Krisa Brauna pogledajte u galeriji:

1/9 Vidi galeriju Nastup Krisa Brauna Foto: abets.tt/tiktok

Vezao je obožavateljku za šipku, pa usledila bizarna scena

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako Braun devojku iz publike lisicama vezuje za šipku na bini, nakon čega joj liže pazuhe.

Reper je sve vreme nastavio da peva, a potom je podigao devojku, koja mu je nogama obavila struk. U pozadini je jedan od plesača skinuo majicu, dok su devojku ubrzo oslobodili i ispratili sa bine.

Snimak je izazvao brojne reakcije na platformi Iks, a komentari su uglavnom bili negativni. Mnogi korisnici ocenili su da je takvo ponašanje neprimereno za koncertnu binu.

„Ovo je malo previše“

„Moram priznati, mislim da je ovo malo previše“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je komentarisao:

„Kris Braun je tokom nastupa izveo obožavateljku na binu i sve je postalo prilično intenzivno.“

Bilo je i mnogo oštrijih komentara.

„Živimo u periodu koji predstavlja najniži nivo pristojnosti u ljudskoj istoriji“, navodi se u jednoj objavi.

Jedan korisnik pozvao je čak i na bojkot njegovog sadržaja:

„Trebalo bi jasno da zauzmemo stav: bojkotujmo sadržaj koji promoviše vulgarnost, nepoštovanje i štetno ponašanje. Umesto toga, podržimo odgovorne kreatore i pozitivne uzore.“

Neki tvrde da devojci nije bilo prijatno

Pojavili su se i komentari onih koji smatraju da obožavateljki situacija navodno nije bila prijatna.

„Devojci nije bilo prijatno i bilo joj je neprijatno. Zato se onaj muškarac brzo pojavio“, napisao je jedan korisnik.

Snimak je tako ponovo pokrenuo raspravu o granicama ponašanja izvođača prema publici tokom koncerata, kao i o tome šta je primereno kao deo scenskog nastupa.

(Kurir.rs/Index.hr)