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Madona je bila glavna zvezda dodele MTV video muzičkih nagrada, održane u nedelju u Los Anđelesu. Sa čak sedam osvojenih priznanja ostavila je konkurenciju iza sebe, ali joj je nagrada za spot godine izmakla: najvažniji trofej večeri pripao je Tejlor Svift za „The Fate of Ophelia“.

Pop ikona je ceremoniju u dvorani Pikok teatar otvorila nastupom, a potom se više puta vraćala u središte pažnje kao pobednica. Proglašena je izvođačem godine, dok je njena pesma „Bring Your Love“, snimljena sa Sabrinom Karpenter, nagrađena kao najbolja saradnja. Film „Confessions II – The Film“ doneo joj je priznanja za najbolji plesni video, fotografiju, koreografiju i dugi video-format. Sedmu nagradu osvojila je za album „Confessions II“.

MTV nagrade Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Tejlor Svift premijerno prikazala spot za „Patient Zero“

Tejlor Svift je, s druge strane, imala veče koje je spojilo priznanja i novu premijeru. Osim što je osvojila nagradu za spot godine, proglašena je najboljom rediteljkom spota za „Opalite“. Postala je i prva dobitnica posebnog MTV priznanja Artist Director Honors, kojim se ističe njen rad na režiji muzičkih spotova.

Tokom prenosa premijerno je prikazan spot za njenu novu pesmu „Patient Zero“, koji je sama režirala. U njemu se pojavljuju glumci Kolin Farel i Dakota Džonson, pa je dodela nagrada za njene fanove bila i prilika da prvi put vide njen novi projekat.

Ko je još osvojio MTV nagrade?

Pogledajte u galeriji fotografije sa dodele MTV nagrada:

1/8 Vidi galeriju MTV nagrade 2026 Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia, imageSPACE / Sipa USA / Profimedia

Prva nagrada večeri pripala je Lisi, čiji je „Dream“, sa Kentarom Sakagučijem, proglašen najboljim pop spotom. Sijena Spajro ponela je priznanje za najboljeg novog izvođača, dok je grupa BTS osvojila nagradu za pesmu godine za „Swim“, kao i priznanja u kategorijama za najbolju grupu i najbolji K-pop.

Među dobitnicima su i Bruno Mars, nagrađen u R&B kategoriji za „I Just Might“, Olivija Rodrigo za najbolji alternativni spot i Sabrina Karpenter za najbolju montažu spota „House Tour“. Ceremoniju je vodio Snup Dog, a nastupi posvećeni Doli Parton i Džordžu Majklu doneli su drugačiji ton večeri. Grupi Nirvana uručeno je počasno priznanje Video Vanguard.

Video: Dženifer Lopez na dodeli MTV nagrada