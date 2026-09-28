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Madona (68) je otvorila ovogodišnju dodelu MTV video muzičkih nagrada i završila je kao najveća pobednica večeri, sa sedam osvojenih trofeja. Ipak, pored njenog nastupa, među najkomentarisanijim trenucima ceremonije našao se govor koji je održala kada je izašla na binu dapreuzme priznanje za „Confessions II – The Film“.

Foto: youtube/MTV

Čarli XCX i Troj Sivan pozvali su je da primi nagradu za najbolji plesni video. Madona im je prišla, a zatim pred publikom upitala: „Nije mi jasno, za šta je ova nagrada?“ Kada je dodala: „Je l ovo za kratki film“, Čarli je pogledala karticu sa nazivom kategorije kako bi joj pomogla. Prizor je brzo postao tema komentara na društvenim mrežama: deo gledalaca trenutak je doživeo kao nespretnost u govoru uživo, dok su drugi izrazili zabrinutost za pevačicu. Nema osnova da se samo na osnovu tog snimka izvode zaključci o njenom zdravlju.

Foto: youtube/MTV

Madona se potom u govoru vratila temi zbog koje je i nagrađena – plesu. Govorila je o tome koliko je ples bio važan za njen život, od dolaska u Njujork i pronalaženja zajednice do gubitaka koje je tokom godina doživela. Trenutak zbunjenosti tako je ostao samo jedan deo njenog obraćanja, iako je upravo on privukao najviše pažnje na mrežama.

Veče je za kraljicu popa počelo velikim povratkom. Prvi put posle 23 godine nastupila je na dodeli VMA nagrada, a u uvodnom delu programa pridružila joj se Sabrina Karpenter sa kojom je izvela pesmu „Bring Your Love“. Na scenu je izašla i Čarli XCX, koja je sa Madonom nastupila uz novu verziju pesme „Danceteria“. Bio je to nastup kojim je Madona ponovo zauzela mesto na pozornici sa kojom je vezuju neki od najpoznatijih trenutaka njene karijere.

Foto: youtube/MTV

Prethodni put na toj dodeli pevala je 2003. godine, kada su joj se tokom nastupa pridružile Britni Spirs i Kristina Agilera. Njihov zajednički izlazak na scenu, posebno poljubac Madone i Britni, ostao je jedan od najpoznatijih prizora u istoriji MTV nagrada. Ovogodišnji nastup zato je bio i povratak na mesto koje je decenijama činilo važan deo njenog javnog imidža.

Video: Madona na groblju