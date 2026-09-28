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Glumica Nina Seničar otvoreno je govorila o muškarcima koji odlazak supruge u porodilište proslavljaju sa društvom, ali i očevima koji nikada nisu promenili pelenu svom detetu. Kako kaže, njen suprug Džej Elis bio je uz nju tokom porođaja i od početka je želeo da ravnopravno učestvuje u brizi o deci.

Nina se ne libi da kaže šta misli o običaju da muškarci odu u kafanu dok im se partnerka porađa. U podkastu „Jednostavno roditelji“ priznala je da očekuje osudu, ali joj je teško da razume kako neko može da slavi dok mu žena prolazi kroz jedan od najvažnijih i najtežih trenutaka u životu.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom:

1/8 Vidi galeriju Nina Seničar sa suprugom Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram, AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Jako me sad neće voleti muškarci u Srbiji, ali meni je nezamislivo da se žena porađa, a da si ti u kafani, piješ sa društvom i da si posle mrtav pijan. Ne krivim muškarce, jer se to kod nas jednostavno tako desilo, jer kod nas muškarci nisu mogli da budu na porođaju. Šta će čovek da radi ako porođaj traje, lupam, 20 sati? Verovatno se to tako spontano desilo, kao, ajde da budem sa društvom“, rekla je glumica.

Ona je dodala da razume kako je takav običaj nastao, budući da muškarcima ranije nije bilo dozvoljeno da prisustvuju porođaju. Ipak, smatra da to ne može da bude izgovor da otac ne učestvuje u roditeljstvu. Posebno ju je pogodio stav da neki muškarci nikada ne promene pelenu svom detetu.

Pogledajte u galeriji kako izgleda palata u kojoj živi:

1/10 Vidi galeriju NINA SENIČAR ŽIVI HOLIVUDSKI SAN Zavirite u LUKS VILU srpske glumice i Džeja Elisa vrednu 4,5 MILIONA $! KUĆNI BIOSKOP, BAZEN... Foto: Profimedia

„Ja bih te ljude..., ne znam šta bih im uradila stvarno. To su te neke stvari u kojima ti kao osoba ne učestvuješ, a zapravo su toliko bitne i dete i za tebe i za vas kao par. Ali ima i fenomenalnih očeva, zaista, neću da generalizujem“, rekla je Nina, naglasivši da ne želi da sve muškarce stavlja u isti koš.

Njen suprug, holivudski glumac Džej Elis, bio je uz nju na porođaju, a u brizi o bebi učestvovao je zato što je to želeo. Glumica je opisala kako bi usred svojih obaveza pronalazio zamenu za dežurstvo, dolazio da je okupa i pomogne joj da se odmori, pa se vraćao nazad. Nije ga, kaže, niko terao da to radi.

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