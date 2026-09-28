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Rod Stjuart je najavio je da se, posle više od šest decenija provedenih na sceni,povlači iz sveta muzike. Od publike će se oprostiti velikom, poslednjom turnejom.

81-godišnji muzičar krenuće sledećeg aprila na svoje poslednje putovanje po svetu, a oproštajnu turneju započeće koncertom u dablinskoj dvorani 3Arena.

U galeriji pogledajte fotografije Roda Stjuarta:

1/4 Vidi galeriju Rod Stjuart Foto: Petar Aleksić

"Dragi moji prijatelji, došlo je vreme da se oprostim od života na turneji. Posle više od šest decenija, ‘The Final Encore’ će zaista biti moj poslednji nastup. Muziku koju volim pevam još od svoje 19. godine i imao sam ogromnu privilegiju da je zajedno sa vama podelim širom sveta. Ona mi je podarila život kakav nikada nisam mogao ni da zamislim, a nadam se da sam zauzvrat i ja vama podario neke lepe uspomene. Zato želim da iskoristim ovu priliku da vam zahvalim što ste mi omogućili da živim ovakav neverovatan život. Nadam se da ćete mi se pridružiti, kako bih vam se zahvalio na najbolji način koji poznajem – muzikom i jednim zaista spektakularnim koncertom. Vidimo se tamo“, prenosi The Sun.

Foto: Petar Aleksić

Na koncertima oproštajne turneje u Velikoj Britaniji i Irskoj, kao specijalni gost nastupaće Hauard Džouns, najpoznatiji po hitovima "What Is Love?“ i "Things Can Only Get Better“. Izvođač koji će biti gost na evropskom delu turneje još nije objavljen.

Rodov tim najavljuje da će publika tokom turneje moći da uživa u njegovim najvećim hitovima, među kojima su "Maggie May“, "You Wear It Well“, "Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)“, "Hot Legs“, "Da Ya Think I’m Sexy?“ i "Young Turks“.

Ulaznice za turneju biće dostupne od sutra, kada počinje pretprodaja za članove fan kluba.

Foto: Petar Aleksić

Nakon toga uslediće lokalne pretprodaje, dok će preostale ulaznice biti puštene u slobodnu prodaju u petak, 2. oktobra. Više informacija dostupno je na zvaničnom sajtu Roja Stjuarta.

Rod Stjuart je čak dva puta primljen u Kuću slavnih rokenrola – jednom kao solo izvođač, a drugi put kao član grupe The Faces. Tokom karijere prodao je više od 250 miliona albuma širom sveta.

Foto: Penny Lancaster

U avgustu mu je ugrađen stent, nakon što je zbog zdravstvenih problema morao da otkaže nekoliko koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Operacija je uspešno prošla, a njegov predstavnik je tada saopštio da se Rod dobro oporavlja kod kuće.

Samo nekoliko dana pre operacije, Rod je po šesti put postao deda. Njegova ćerka Rubi dobila je drugo dete – sina Otisa – sa verenikom Džejkom Kalikom.

Rod je u braku sa manekenkom Peni Lankaster i ima osmoro dece sa pet različitih žena.

Video: Rod Stjuart na beogradskom koncertu