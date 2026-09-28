Sabrina Karpenter govori na mikrofon dok Madona stoji pored nje na sceni MTV nagrada

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Muzički spektakl MTV Video Music Awards obeležio je istorijski trenutak i trijumf dve različite generacije pop muzike - muzička ikona Madona i mlada zvezda Sabrina Karpenter osvojile su prestižnu nagradu za Najbolju saradnju (Best Collaboration) za zajednički hit „Bring Your Love“. Međutim, svečani momenat uručenja statuete "Moon Person" pretvorio se u pravi medijski spektakl zbog neočekivanog priznanja na sceni, ali i brze reakcije televizijske režije koja je morala da reaguje zvaničnom cenzurom.

Madona razotkrila neprijatnu istinu: "Iskulirali su me pet dana"

Sabrina Karpenter govori na mikrofon dok Madona stoji pored nje na sceni MTV nagrada Foto: youtube/MTV

Taman kada su svi očekivali klasičan, protokolarni govor zahvalnosti, šezdesetosmogodišnja pop kraljica odlučila je da pred milionskim auditorijumom otkriti kako je uopšte došlo do njihove saradnje - i tom prilikom javno dovela u neprijatnu situaciju mlađu koleginicu.

„Svi koji me poznaju znaju koliko sam nestrpljiva“, započela je Madona dok je držala mikrofon. „Kada je prošlo pet dana, a ja se i dalje nisam povezala sa Sabrinom i niko iz njenog tima mi nije odgovorio na pitanje da li želi sa mnom da snimi pesmu - celih pet dana! - rešila sam da uzmem stvar u svoje ruke i poslala sam joj direktnu poruku na Instagramu.“

Pop ikona je uz osmeh dodala da je presekla birokratiju mlađe muzičke zvezde:

„I ovo je živa istina: odgovorila mi je i već nakon nekoliko nedelja bile smo zajedno u studiju. Bilo je jednostavno fantastično!“

Odbrana tima i psovka koja je presekla zvanični ton

Sabrina Karpenter je na sceni delovala pomalo zatečeno i šokirano Madoninim iskrenim priznanjem. Primenivši svoj prepoznatljivi šarm i smeh, pokušala je u hodu da opravda svoje saradnike i objasni da je reč o nesporazumu, ali je u naletu uzbuđenja izgovorila psovku dok je isticala koliko joj ova nagrada znači.

Sabrina Karpenter govori na mikrofon dok Madona stoji pored nje na sceni MTV nagrada Foto: youtube/MTV

"Moj se tim upravo usrao u gaće u bekstejdžu", navela je u zanosu, a psovka je cenzurisana.

Televizijska režija reakcije reagovala je u sekundi. Zvuk u zvaničnom prenosu uživo potpuno je utišan na nekoliko sekundi. Gledaoci kraj malih ekrana ostali su uskraćeni za kompletnu rečenicu, dok su posetioci u dvorani mogli u potpunosti da čuju kako Sabrina oduševljeno poručuje da joj je čast što deli scenu sa osobom koja je oblikovala svetsku pop scenu.

Povratak pop kraljice na VMA scenu posle dve decenije

Pored osvojene nagrade, nastup ove dve umetnice bio je poseban i po tome što je predstavljao Madonin velika povratak na VMA scenu na kojoj nije uživo nastupala čak 23 godine.

Numera „Bring Your Love“, koja je objavljena krajem aprila kao vodeći singl sa Madoninog studijskog albuma Confessions II, izvedena je u sklopu spektakularnog otvaranja ceremonije. Dve pevačice su na sceni priredile vizuelni performans smešten u kulise grafiti-kupatila, da bi im se ubrzo pridružila i Čarli Iks-Si-Es (Charli XCX) u specijalnom remiksu.

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