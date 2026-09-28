da li je ovo promašaj

da li je ovo promašaj

Olivia Rodrigo na sceni potpuno mokra u crvenom kostimu sa ostacima bele haljine i netaknutom šminkom

Slušaj vest

Početak dugo iščekivane turneje "Unraveled" pop zvezde Olivije Rodrigo doneo je scenski spektakl o kom danas bruje sve društvene mreže, ali iz potpuno neočekivanog razloga. I dok se na mrežama vodi oštra polemika oko kostima koji se bukvalno raspao na bini, jedan jedini detalj sa ovog nastupa bacio je internet u potpuni trans.

Na otvaranju turneje 25. septembra u Hartfordu, pevačica je tokom izvođenja numere "the cure" stala direktno pod snažan mlaz vode. U tom trenutku, njena bela haljina počela je da se topi, a ispod uništenog materijala ukazao se vatrenocrveni kostim.

"Ovo izgleda kao mokri toalet-papir"

Iako je ideja bila da se prikaže dramatična scenska transformacija, društvene mreže nemaju milosti. Transformacija se brzinom svetlosti pretvorila u najkomentarisaniji (i najviše ismevani) trenutak večeri.

Deo fanova bio je oduševljen teatralnošću, ali se snimak sa koncerta usijao od komentara onih kojima se vizuelni efekat nimalo nije dopao. Rasprava je dostigla vrhunac kada se viralno proširila opaska jednog obožavaoca koji je ostatke materijala koji su visili sa pevačice uporedio sa "mokrim toalet-papirom".

Misterija koja je zasenila momenat sa haljinom

Međutim, dok su se fanovi prepirali oko modnog promašaja, jedna stvar je dobila apsolutne i jednoglasne pohvale – njena šminka. Iako je Rodrigo bila potpuno natopljena vodom, njeno lice ostalo je besprekorno, a šminka apsolutno netaknuta. Sada žene širom sveta dele snimke sa koncerta pokušavajući da otkriju koji su to tačno vodootporni proizvodi izdržali ovakav test na sceni.

Mnogi su u prvi mah pomislili da je raspadanje kostima tehnička greška, ali je reč o pažljivo planiranoj iluziji. Scenska transformacija tokom pesme sa njenog trećeg studijskog albuma You seem pretty sad for a girl so in love bila je unapred osmišljena.

Video: Tejlor Svift briše nos na koncertu