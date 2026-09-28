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Uoči izlaska memoara "The Steps", koji u prodaju stižu 29. septembra, Silvester Staloneje otvoreno progovorio o teškom detinjstvu obeleženom nasiljem, emocionalnom hladnoćom i nedostatkom roditeljske nežnosti. U intervjuu za New York Times otkrio je da neke od najmračnijih uspomena namerno nije uvrstio u knjigu jer nije želeo da izazove sažaljenje. "Nisam u knjigu stavio mnogo toga jer nisam želeo da izazovem sažaljenje, ali bilo je suludo", priznao je glumac.

Nakon razvoda roditelja Stalone je neko vreme živeo s ocem u Merilendu, kog je opisao kao naglog i fizički nasilnog čoveka. "Idućeg trenutka već je bilo tras! Imao je jako velike ruke. Jednostavno si naučio da se brzo sagneš", prisetio se.

Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Jedan događaj iz detinjstva posebno mu se urezao u pamćenje. Pre odlaska u crkvu otac ga je poslao u prodavnicu po hleb. Stalone je usput sreo prijatelje i na kraju se vratio s pogrešnom vrstom hleba.

"A on me nogom udario u stomak i udarao me, praktično me oborio na pod, zatim je ušao u automobil i otišao u crkvu", ispričao je. Stalone je nakon toga ostao da leži na ulici.

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Godinama kasnije suočio se s ocem

Kada je bio u četrdesetim, Stalone je ocu rekao: "Voleo bih da ti i ja možemo da budemo u istim godinama tri minuta." Kada ga je otac pitao zašto, odgovorio mu je: "Zato što bih voleo da ti vratim istom merom i voleo bih da znaš kako je to kada te neko dobro prebije."

Prema Staloneovim rečima, njegov otac, koji je tada imao 68 godina, odmah ga je izazvao na borbu. Glumac danas upravo s očevom žestinom povezuje deo karaktera koji je preneo na svoje najpoznatije filmske likove. "Dakle, kada ljudi pitaju: 'Odakle ti ta žestina da glumiš Ramba?' Genetika", rekao je.

Foto: AP Andrew Lahodynskyj

"Majka me nikada nije zagrlila"

Fizičko nasilje nije bilo jedino što je obeležilo Staloneovo odrastanje. Kaže da u porodici gotovo nije bilo nežnosti. "Moja majka me nikada, a moj brat to može da potvrdi, nije zagrlila. Nikada, nikada", ispričao je.

I njegov otac retko je pokazivao nežnost, zbog čega Stalone i danas pamti jedan naizgled običan trenutak iz detinjstva. Kada je imao oko devet godina, nakon rada oko očevih konja zaspao je u automobilu. Otac mu je tada položio glavu na svoje koleno i stavio mu ruku na glavu. "I to nikada nisam zaboravio", rekao je.

Silvester Stalone Foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Odgajali su me stranci"

Stalone je ranije govorio i o tome kako su ga roditelji kao vrlo mladog poslali u pansion, gde su ga posećivali samo jednom mesečno. "Odgajali su me stranci, znate, u jednom pansionu. I to je s vremenom postalo nekako prirodno okruženje. Moji roditelji zapravo nikada nisu bili brižni i nežni, pa je ovo zapravo bio svojevrsni bonus u poređenju s mestom u kom sam živeo", rekao je.

Priznaje da ga je takvo detinjstvo oblikovalo. Kada su ga pitali da li ga je nedostatak roditeljske ljubavi učinio jačim, odgovorio je: "Na pogrešan način, da, jeste. Učinilo me vrlo jakim."

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kaže da je pravu ljubav osetio tek oko 70. godine

Ta snaga je, međutim, imala svoju cenu. Stalone tvrdi da ono što smatra istinskom ljubavlju nije doživeo sve dok nije imao otprilike 70 godina. Tek je kroz odnos sa suprugom Dženifer Flavin i svojom decom, kaže, doživeo osećaj bliskosti i ljubavi kakav mu je nedostajao tokom odrastanja.

Danas 80-godišnji glumac o tim iskustvima govori uoči objavljivanja memoara "The Steps", iako je deo najtežih uspomena odlučio da zadrži van knjige.

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