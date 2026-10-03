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Avril Lavinj je početkom 2000-ih bila jedno od najvećih imena pop-panka. Pesme "Complicated", "Sk8er Boi" i "I'm With You" pretvorile su tada tinejdžerku iz Kanade u svetsku zvezdu, a njen album prvenac "Let Go" iz 2002. prodat je u milionima primeraka. Međutim, godinama nakon njene velike popularnosti internetom je počela da kruži neobična priča prema kojoj Avril koju danas poznajemo zapravo uopšte nije Avril.

Teorija tvrdi da je prava Avril Lavinj umrla početkom karijere, a diskografska kuća navodno ju je zamenila devojkom po imenu Melisa Vandela, koja je toliko ličila na nju da javnost nije ni primetila zamenu. Priča je tokom godina postala jedna od najpoznatijih teorija zavere u vezi s pop muzikom, premda za nju nikada nisu pronađeni verodostojni dokazi, a sama Lavinj ju je više puta ismejala i odbacila.

Foto: Francois Guillot / AFP / Profimedia

Koreni priče uglavnom se povezuju s brazilskim blogom "Avril Está Morta", odnosno "Avril je mrtva", koji se pojavio 2011. godine, iako postoje tvrdnje da su slične glasine internetom kružile još sredinom 2000-ih. Upravo je taj blog na jednom mestu okupio navodne "dokaze" i od njih složio priču koja se tokom sledećih godina proširila forumima i društvenim mrežama.

Prema toj verziji događaja, ogroman uspeh albuma "Let Go" i pritisak koji je došao s iznenadnom slavom teško su pali mladoj pevačici. Teorija u priču uključuje i smrt njenog dede, te tvrdi da je Lavinj nakon toga prolazila kroz težak period. Zagovornici teorije tvrdili su da je pevačica 2003. umrla i da je njena smrt zataškana.

Foto: PapCulture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tu se u priči pojavljuje tajanstvena Melisa. Prema teoriji, devojka slična Avril navodno je prvobitno angažovana kao njena dvojnica kako bi zbunjivala paparace i omogućila pravoj pevačici barem malo privatnosti. Avril i Melisa navodno su se sprijateljile, a dvojnica je s vremenom naučila da imitira njeno ponašanje, nastup i način pevanja.

Nakon navodne smrti prave Avril, tvrdi teorija, diskografska kompanija nije želela da izgubi jednu od svojih najvećih zvezda, pa je Melisa preuzela njen identitet i nastavila karijeru. Od tog trenutka, prema toj priči, svi albumi, intervjui, nastupi i fotografije koje je javnost povezivala s Avril zapravo su pripadali njenoj navodnoj zameni.

Foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Kao "dokaze" pobornici teorije počeli su da upoređuju fotografije pevačice iz različitih perioda. Analizirali su položaj mladeža, oblik lica, nos, oči, odeću, rukopis i brojne druge detalje. Promene koje bi lako mogle da se objasne odrastanjem, šminkom, frizurama, osvetljenjem ili jednostavno različitim fotografijama pretvarane su u argumente da se pred kamerama nalazi druga osoba.

Posebno mesto u celoj priči dobila je fotografija na kojoj Avril na ruci ima ispisano ime "Melisa". Za teoretičare zavere upravo je ona postala jedan od ključnih tragova, iako sama fotografija ne predstavlja dokaz da je postojala ikakva zamena identiteta. Internet je, međutim, upravo od takvih sitnih detalja izgradio čitavu alternativnu biografiju pevačice.

Avril Lavinj Foto: Arlyn Mcadorey / Zuma Press / Profimedia

Pod lupom se našao i njen drugi album "Under My Skin", objavljen 2004. godine. Budući da je bio mračniji i ozbiljniji od razigranijeg prvenca, deo zagovornika počeo je da tražiti skrivene poruke u naslovu albuma, njegovom vizualnom identitetu i tekstovima pesama poput "My Happy Ending" i "Together". Prema njihovoj interpretaciji, pojedini stihovi navodno su bili Melisini pokušaji da javnosti ostavi tragove o tome što se dogodilo.

Posebno je zanimljivo što je blog kom se pripisuje popularizacija cele priče na kraju objasnio da je reč o izmišljotini. Njegov autor je naveo da je cilj bio pokazati koliko je jednostavno na internetu konstruisati teoriju zavere koja na prvi pogled može da deluje uverljivo.

Foto: Profimedia

Novi život teorija je dobila sredinom prošle decenije. U SAD je veću pažnju privukla 2015, a pravi talas je usledio u maju 2017, kada se Tviterom proširila detaljna objava o navodnoj zameni pevačice. Fotografije Avril iz različitih perioda ponovo su stavljane jedna pored druge, upoređivali su se njen izgled, stil odevanja i rukopis, a objava je podeljena stotinama hiljada puta.

Tada je priča prerasla i u internet mim. Korisnici društvenih mreža počeli su da primenjuju istu formulu na druge slavne osobe i izmišljene likove.

Foto: Profimedia

Sama Avril Lavinj je tokom godina više puta morala da odgovara na pitanja o sopstvenoj navodnoj smrti. Jedan od prvih poznatijih trenutaka dogodio se 2014, tokom gostovanja u brazilskoj televizijskoj emisiji "Pânico na Band". Kada su joj spomenuli glasine da je umrla i da ju je zamenio klon, odgovorila je da za priču tada prvi put čuje i jednostavno poručila da je živa i da se nalazi upravo tamo, u Brazilu.

Nakon što je teorija ponovo eksplodirala 2017, tokom razgovora s obožavateljima na Fejsbuku direktno je odgovorila na pitanje da li je mrtva.

Foto: Profimedia

- Ne, nisam mrtva. Ovde sam - poručila je i dodala kako je ljudima očito ponekad potrebno nešto o čemu će razgovarati.

Godinu kasnije o istoj priči su je pitali u intervjuu za australijski KIIS 106.5. Lavinj je rekla kako joj je potpuno neobično da deo ljudi veruje da ona nije "prava ona" i zapitala se zašto bi neko uopšte pomislio nešto takvo. Tehnički problemi koji su se dogodili tokom razgovora voditeljima su poslužili za dodatne šale na račun teorije.

U razgovoru za Entertainment Weekly 2019. bila je još direktnija i celu stvar opisala kao glupu internet glasinu i izrazila čuđenje što je toliko ljudi u nju poverovalo. O teoriji je ponovo govorila 2022. za Galore, kada je istakla paradoks da joj ljudi često govore kako godinama izgleda gotovo isto, dok istovremeno postoji glasina da uopšte nije ista osoba. Posebno joj je neverovatno bilo to koliko je dugo jedna tako nasumična priča uspela da se održi.

Pevačica Avril Lavinj je inače juče proslavila 42. rođendan, a i dalje nastupa i snima novu muziku.

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