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Muzička scena ostala je bez još jednog velikana. Slavko Perović, slavni pevač koji je šezdesetih godina prošlog veka doneo duh Meksika na naše prostore, preminuo je u 93. godini. Široj javnosti manje je poznato da je ovaj muzički bard zapravo otac Sandre Perović, dugogodišnje novinarke, filmske kritičarke i aktuelne urednice zabavnog programa Radio-televizije Srbije.

Kralj meksičkog melosa i milionskih tiraža

U vreme kada je meksička muzika doživljavala neverovatnu ekspanziju na Balkanu, Slavko Perović bio je apsolutni vladar tog žanra. Njegov raskošni glas i jedinstvena emocija vinuli su ga u same zvezde, a pesme koje je snimio postale su vanvremenski hitovi.

Pesme poput „Mama Huanita“, „Pesma majci“, „Ja prodajem crne oči“, „Jedan dan života“ i „Ja pijem čašu gorkih suza“ orile su se sa svih radio-stanica, a Perović je postao ikona tog vremena. Njegove ploče, štampane pod etiketom čuvenog „Jugotona“, prodavane su u milionskim tiražima, rušeći sve dotadašnje rekorde. Njegova zaostavština danas predstavlja dragocen deo nacionalne muzičke arhive i podseća na zlatno doba kada su meksički ritmovi osvajali srca miliona Jugoslovena.

Foto: Printscreen/Youtube

Od opere i "Lole" do elitnih festivala

Iako je slavu stekao pevajući meksičke pesme, Perovićevi muzički počeci bili su duboko vezani za klasičniju formu. Odrastao je uz operu i simfonijske koncerte, a svoj talenat prvo je kalio u čuvenom beogradskom Kulturno-umetničkom društvu „Ivo Lola Ribar“.

Foto: Printscreen/Youtube

Njegov raskošni talenat brzo je prepoznat, pa su usledili nastupi na najprestižnijim muzičkim smotrama tog vremena, uključujući festivale u Splitu i Opatiji, kao i na kultnom „Beogradskom proleću“. Učestvovao je i u brojnim televizijskim formatima, ostavivši neizbrisiv trag u vizuelnim medijima.

Pionir Televizije Beograd i čuvar srpske istorije

Pored diskografskih uspeha, Slavko Perović je zlatnim slovima upisan u istoriju domaćeg medijskog neba kao jedan od pravih pionira Televizije Beograd, čije je emitovanje počelo 1958. godine. Već 1962. godine, zajedno sa svojim triom, bio je neizostavan deo popularne emisije „Sredom u šest“, koju je vodila jedna od najlepših glumica tog vremena, Beba Lončar.

(Republika)

Video: Sandra Perović dobitnica počasnog priznanja