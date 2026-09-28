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Kada je američki magazin People objavio ekskluzivne odlomke iz biografije „Dž-Ef-Kej: Privatno, javno, tajno“ (iz pera čuvenog autora Dž. Rendija Taraborelija), američka javnost ostala je nema pred surovošću Džona F. Kenedija, čoveka koji je decenijama smatran nacionalnim idolom.

Mit o „Kamelotu“ i savršenom braku Kenedijevih razbijen je u paramparčad detaljima o zataškanoj aferi sa stjuardesom Džoun Landberg i brutalnom načinu na koji se Kenedi rešavao "posledica" svojih noćnih izleta.

Pogledajte u galeriji foitografije Džona i Džeki Kenedi:

1/8 Vidi galeriju Džeki Kenedi, Džon Kenedi Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, John F. Kennedy Library / Zuma Press / Profimedia, EPA/Abbie Rowe National Park Serv

Ono što je People izvukao kao najšokantniji detalj jeste jeziva hronologija događaja iz 1956. godine. U trenucima dok se njegova supruga Džeki Kenedi u bolnici borila sa stravičnim bolom nakon što je na svet donela mrtvorođenu devojčicu Arabelu, Kenedi nije bio uz nju. Umesto toga, krstario je Mediteranom na jahti, a po povratku u Kaliforniju utehu je pronašao u dvadesettrogodišnjoj stjuardesi.

Koverta sa 400 dolara i tajni abortus

Afera koja je započela u avgustu 1956. godine ispred džuboksa u baru „Sip end serf“ u Santa Moniki, brzo je eskalirala. Džoun, koja je tada bila samohrana majka dvoje dece i živela u naselju sa prikolicama, ubrzo je ostala u drugom stanju.

Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia

Prema detaljima iz knjige koje je preneo People, kada je Kenedi saznao za trudnoću, u njemu nije bilo ni trunke empatije. Nije želeo lično da se bavi tim problemom, već je iskoristio svoju mrežu saradnika. Džoun je ubrzo dobila kovertu u kojoj se nalazilo tačno 400 dolara - iznos koji je pedesetih godina bio standardna tarifa za ilegalne, tajne i po život opasne procedure prekida trudnoće.

Poruka je bila kristalno jasna: novac služi isključivo za abortus i problem mora nestati bez traga. U Americi tog vremena, ovakav skandal bi Kenedija koštao političke karijere, te je brutalno brisanje tragova bilo jedino rešenje.

"Divlji s*ks" pod lažnim imenom

Foto: Profimedia

Sama afera počela je kao scena iz holivudskog filma, ali sa mračnim zapletom. Nakon upoznavanja u baru i šoka Kenedija kada je čuo da stjuardesa živi u prikolici ("Šta je, kog đavola, naselje sa prikolicama?"), on ju je početkom septembra pozvao na večeru.

Iste noći su završili u motelu, gde ih je on na recepciji prijavio pod lažnim imenom "Gospodin i gospođa Robert Tompson". Džoun je to iskustvo kasnije opisala kao noć u kojoj su imali "divlji s*ks".

Sledećeg jutra, Kenedi je pokazao svoje pravo, zastrašujuće hladno lice. Kada mu je Džoun spomenula porodičnu tragediju sa mrtvorođenom bebom, on joj se poverio da mu brak sa Džeki nije iz ljubavi, već da je "ugovoren".

"U redu. Nije sjajan, ali je u redu", opisao je svoj brak.

Džeki Kenedi, Džon Kenedi Foto: JFK Library / Hollywood Archive / Profimedia

Kada ga je šokirana Džoun upitala da li uopšte voli svoju suprugu, usledio je odgovor koji, prema pisanju People magazina, najbolje objašnjava njegovu ličnost:

"Ne znam da li išta volim. Volim politiku. Ne znam kako da volim bilo šta drugo."

Otac Kenedi kupuje Džekino ćutanje za 100.000 dolara

Kenedijeva surovost tu nije stala. Kada se konačno vratio kući, Džeki ga je suočila sa istinom:

"Ko je Džoun iz naselja sa prikolicama?"

Džeki Kenedi sa sinom Džonom Kenedijem Mlađim Foto: nsf / Alamy / Profimedia

Pobesnela Džeki angažovala je vrhunskog njujorškog advokata, spremna na razvod. Tada na scenu stupa moćni Džo Kenedi, Džonov otac, koji je znao da bi razvod uništio predsedničke ambicije njegovog sina. Na jednoj večeri, on nudi Džeki poslovni dogovor: ukoliko ostane u braku i rodi dete, dobiće ravno 100.000 dolara na svoj račun (što je u to vreme bila ogromna svota novca).

Slomljena tragedijom i svesna pravila igre u koju je ušla, Džeki je novac prihvatila. U međuvremenu, Kenedi je, uprkos tome što je ljubavnicu naterao na abortus sa 400 dolara, nastavio da se viđa sa Džoun. Sve do 1957. godine, plaćao joj je avionske karte različitih kompanija kako bi je tajno dovodio u gradove u kojima je boravio, dok je javnost u Americi slepo verovala u priču o savršenom i zaljubljenom mladom političaru i njegovoj supruzi.

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