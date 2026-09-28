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Dženifer Lopez je u Milanu pokazala svoju odvažnu modnu stranu, a prozirnom čipkastom kombinacijom nakon revije Dolce & Gabbane nije mogla da prođe nezapaženo.

Glumica i pevačica Dženifer Lopez pobrinula se da se za njom okreću glave tokom boravka u Milanu.

Dženifer Lopez u čipkanoj haljini
Foto: Marco/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za večernji izlazak nakon revije modne kuće Dolce & Gabbana odabrala je smelo izdanje. Pred fotografe je stigla u odvažnoj crnoj čipkastoj kombinaciji koja je zbog prozirnog materijala otkrivala donji veš.

Dženifer Lopez
Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kroj koji je pratio njenu figuru dodatno je naglasio siluetu 57-godišnje zvezde, dok je duboki dekolte celom izdanju dao još zavodljiviju notu. Preko čipke je prebacila dugu crnu bundu, kojim je nakratko prekrivala provokativnu kombinaciju.

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Video: Kako Dženifer Lopez stavlja crveni karmin

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Kako Dženifer Lopez stavlja crveni karmin Izvor: Instagram/jlo