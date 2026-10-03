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Dok se na malim ekranima ponovo emituje legendarna serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17 i 23:10 časova, gledaoci širom Srbije sa podjednakim žarom prate spektakularne zaplete, porodične intrige i glamur koji je obeležio jednu od najvećih televizijskih epoha dvadesetog veka. Međutim, malo koja priča iz ove sapunice može da parira stvarnom životu jedne od njenih najvećih zvezda.

Glumica Katarina Oksenberg, koja je svetsku slavu stekla tumačeći lik buntovne i prelepe Amande Karington, u sopstvenoj svakodnevici prošla je kroz drame, kraljevske protokole, holivudske uspone, ali i nadljudsku borbu za spas vlastitog deteta iz kandži opasnog kulta.

Pogledajte Katarinu Oksenberg u ulozi Amande Karington:

1/6 Vidi galeriju Katarina Oksenberg u ulozi Amande Karington, serija Dinastija Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Priča o Katarini nije samo priča o holivudskom glamuru, već o ženi u čijim venama teče plava krv srpske dinastije Karađorđević i koja je dokazala da je majčinska ljubav jača od najmračnijih manipulacija modernog doba.

Poreklo i odrastanje među elitom

Katarina Oksenberg rođena je 22. septembra 1961. godine u Njujorku kao najstarija ćerka kneginje Jelisavete Karađorđević i američkog preduzetnika Hauarda Oksenberga. Preko svoje majke, Katarina je direktni potomak vožda Karađorđa Petrovića, praunuka jugoslovenskog kneza namestnika Pavla Karađorđevića i unuka grčke princeze Olge.

Katarina Oksenberg sa majkom Jelisavetom Karađorđević Foto: Printscreen/Facebook/Art&Vintage

Njena porodična loza usko je povezana sa gotovo svim vodećim evropskim kraljevskim kućama, uključujući i britansku monarhiju - kralj Čarls III je njen rođak u drugom kolenu, a princeza Dajana bila je njena bliska rođaka i prijateljica.

Odrastanje na relaciji između Njujorka, Londona i evropskih metropola omogućilo joj je vrhunsko obrazovanje i pristup najuticajnijim društvenim krugovima. Pohađala je prestižnu školu "St Paul's" u Nju Hempširu, a studije je nastavila na renomiranim univerzitetima Harvards i Kolumbija, gde je izučavala psihologiju i mitologiju.

Katarina Oksenberg u danima modelinga Foto: adsR / Alamy / Profimedia

Ipak, umesto akademske karijere ili života usmerenog isključivo na dvorske protokole, Katarina je odmalena pokazivala strast prema umetnosti, modi i glumi. Zbog svoje očaravajuće lepote, već u ranoj mladosti počela je da radi kao manekenka, kraseći naslovne strane prestižnih magazina poput "Vogue" i "Harper's Bazaar".

Kako je princeza postala Amanda Karington

Kada su producenti serije "Dinastija" tokom 1984. godine odlučili da u priču uvedu lik Amande Karington - vanbračne ćerke Aleksis i Blejka Karingtona, tražili su glumicu koja ne samo da poseduje izuzetnu lepotu, već i prirodno aristokratsko držanje.

Katarina Oksenberg, koja je već imala manje glumačko iskustvo kada je glumila princezu Dajanu u televizijskom filmu "The Royal Romance of Charles and Diana" 1982. godine, javila se na audiciju i u potpunosti očarala autore serije.

Njen ulazak u "Dinastiju" bio je pravi televizijski bum. Amanda Karington je preko noći postala omiljeni lik milionima gledalaca. Katarina je unela specifičan šarm, prefinjenost i buntovnički duh u ulogu devojke koja odrastala u Evropi ne znajući ko su joj pravi roditelji. Njena hemija na ekranu sa Džoan Kolins bila je fantastična - njihovi verbalni dueli i kompleksan odnos majke i ćerke držali su publiku prikovanu za male ekrane.

Jedan od najupečatljivijih momenata u istoriji televizije vezan je upravo za lik Amande. Radi se o sceni kraljevskog venčanja u izmišljenoj državi Moldaviji, gde se Amanda udaje za kneza Mihaela. Finale pete sezone, poznato kao "Moldavski masakr"”, u kojem teroristi upadaju na venčanje i pucaju na sve zvanice, ostalo je zabeleženo kao jedan od najgledanijih i najdramatičnijih trenutaka u istoriji američkih sapunica.

Pogledajte u galeriji kadrove:

1/5 Vidi galeriju Katarina Oksenberg, Moldavski maskar, serija Dinastija Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Za svoju ulogu u "Dinastiji", Katarina je 1985. godine osvojila dve prestižne nagrade "Soap Opera Digest" - za izvanrednu debitantkinju i najbolju sporednu glumicu. Postala je globalna zvezda, a njen modni stil i frizura diktirali su trendove širom sveta.

Nastavak glumačke karijere

Uprkos ogromnom uspehu i popularnosti, Katarina Oksenberg je napustila "Dinastiju" 1986.godine, nakon samo dve sezone. Razlozi za njen odlazak godinama su bili predmet medijskih nagađanja. Dok su producenti tvrdili da je do prekida saradnje došlo zbog neslaganja oko honorara, Katarina je kasnije objasnila da su u pitanju bili kompleksni uslovi rada i nesuglasice sa upravom mrežne kuće. Lik Amande nastavila je da igra druga glumica (Karen Selini), ali publika nikada nije u potpunosti prihvatila tu zamenu, pa je lik ubrzo i izbačen iz scenarija.

Karen Selini kao Amanda Karington u seriji Dinastija Foto: Supplied by LMKMEDIA / IPA / IPA / Profimedia

Nakon "Dinastije", Katarina je nastavila da izgrađuje svoju karijeru u Holivudu. Glumila je u brojnim filmovima i serijama, među kojima se izdvaja kultna serija "Acapulco H.E.A.T.", gde je tumačila glavnu žensku ulogu, kao i filmovi "Bram Stoker's Lair of the White Worm" u režiji Kena Rasela. Ponovo je igrala princezu Dajanu 1993. godine u filmu "Charles and Diana: Unhappily Ever After". Pored glume, oprobala se i kao producentkinja, vodeći nekoliko uspešnih projekata za televizijske mreže.

Buran emotivni život

Katarinin privatni život bio je podjednako dinamičan kao i njena karijera. Udavala se tri puta puta, razvodila dvaput, a njene ljubavne veze uvek su privlačile veliku pažnju medija. Prvi brak sklopila je 1998. godine sa čuvenim holivudskim producentom Robertom Evansom, čovekom koji je stajao iza filmskih klasika poput "Kuma" i "Kineske četvrti".

Ali Makgro, Robert Evans Foto: Paramount / Everett / Profimedia

Ovaj brak bio je izuzetno kratak - trajao je svega devet dana pre nego što je zvanično poništen. Katarina je kasnije otkrila da je odluka o venčanju bila prenagljena, jer je baš u tom periodu Evans pretrpeo moždani udar pa su zbog brige koju mu je Katarina pružala pomislili da među njima ima nečeg posebnog, međutim, brzo su shvatili da nemaju zajedničku budućnost.

Godinu dana kasnije, 1999. godine, Katarina se udala za poznatog glumca i zvezdu borilačkih filmova Kaspera van Dijena, najpoznatijeg po glavnoj ulozi u naučno-fantastičnom hitu "Starship Troopers". Par se upoznao na snimanju filma "Codename: The Cleaner". Njihov brak trajao je punih 16 godina i važio je za jedan od najskladnijih u Holivudu.

Pogledajte zajedničke fotografije Katarine Oksenberg i Kaspera Van Dijena:

1/5 Vidi galeriju Katarina Oksenberg sa suprugom Kasperom Van Dijenom Foto: Patrick Rideaux / Shutterstock Editorial / Profimedia, JR Davis / Newscom / Profimedia

Zajedno su snimili i rijaliti šou "I Married a Princess" u kojem su gledaoce pustili u svoj dom i prikazali kako izgleda spoj aristokratskog porekla i svakodnevnog porodičnog života. Iz ovog braka Katarina ima dve ćerke - Maju i Selest, dok je Kasper prihvatio i njenu najstariju ćerku Indiju, kao i ona njegovo dvoje dece iz prvog braka. Ipak, 2015. godine par je podneo zahtev za razvod zbog nepremostivih razlika.

Treći brak Katarine Oksenberg počeo je dirljivom ličnom pričom o otpornosti i romansu. Ubrzo nakon što je u razornim požarima u Kaliforniji 2018. godine izgubila svoj dom u Malibuu, američki biznismen Elis Džouns priskočio joj je u pomoć ponudivši joj smeštaj. Ono što je počelo kao čin dobrote preraslo je u trajnu vezu, pa je par u junu 2023. godine objavio veridbu.

Dana 21. oktobra 2023. godine zvanično su izgovorili sudbonosno "da" na intimnoj, romantičnoj ceremoniji na plaži u zalazak sunca. Okružena najbližom porodicom i prijateljima, nekadašnja zvezda serije "Dinastija" nosila je nesvakidašnju venčanicu, a kasnije je svoju sreću podelila na društvenim mrežama uz poruku da se oseća izuzetno blagosloveno što je ponovo pronašla ljubav.

Burna veza sa trgovcem narkotika

Koliko je sklona nestalnim ljubavima pokazuje i njena burna veza sa nekadašnjim mačevaocem Vilijamom Vajtsom Šaferom. Naime, kada je upoznala Šafera u Nemačkoj, on je živeo kao begunac od zakona, ali to glumicu nije sprečilo da se upusti u romansu sa njim. Godine 1991. dobili su ćerku Indiju Oksenberg, ali javnost dugo nije znala ko je otac. Ubrzo nakon Indijinog rođenja tajni život ga je stigao - Šafer je uhapšen i izjasnio se krivim za vođenje masovnog, višemilionskog međunarodnog lanca za šverc marihuane sa Tajlanda, zbog čega je na kraju završio u federalnom zatvoru.

Vilijam Vajts Šafer Foto: Printscreen/Youtube

Uprkos šokantnim saznanjima i njegovom kasnijem boravku iza rešetaka, Oksenbergova je odlučila da održi odnos saradnje sa Šaferom radi dobrobiti njihove ćerke, pa je čak dovodila bebu Indiju da ga posećuje u zatvoru. Decenijama kasnije, njihova povezanost kao roditelja ponovo je dospela u žižu javnosti kada je Indija ostala duboko zarobljena u opasnom kultu NXIVM. Šafer je prekinuo višegodišnje ćutanje kako bi žestoko podržao Katarininu javnu borbu za spasavanje njihove ćerke, čime su potvrdili doživotni, nesvakidašnji savez usmeren isključivo na zaštitu svog deteta.

Nadljudska borba za spas ćerke iz kulta NXIVM

Najdramatičnije poglavlje u životu Katarine Oksenberg počelo je 2011. godine, kada je svoju najstariju ćerku Indiju Oksenberg odvela na vikend-seminar organizacije NXIVM. Misleći da se radi o kursu za samopomoć, poslovno usavršavanje i lični razvoj, Katarina nije ni slutila da ulaze u mrežu jedne od najopasnijih sekti modernog doba.

Pogledajte zajedničke fotografije Katarine Oksenberg sa ćerkom Indijom:

1/6 Vidi galeriju Katarina Oksenberg, Indija Oksenberg Foto: John Chapple / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Dok se Katarina ubrzo povukla sa radionica videvši da su metode neobične, mlada Indija bila je duboko uvučena u organizaciju pod vođstvom psihopatskog lidera Kita Ranijera. Tokom narednih godina, NXIVM se transformisao u tajno društvo unutar kojeg su žene bile podvrgnute ekstremnom izgladnjivanju, psihičkom zlostavljanju, uceni i seksualnom ropstvu. Najšokantniji detalj bio je taj što su članice tajne grupe DOS morale da budu žigosane na živo usijanim gvožđem sa inicijalima Kita Ranijera.

Kada je Katarina 2016. godine saznala strašnu istinu - da joj je ćerka žigosana, izgladnjena na svega 40 kilograma i pod potpunim ispiranjem mozga, započela je bespoštednu, javnu borbu za njen život. Suočena sa pretnjama moćnih advokata kulta, ucenama i opasnošću po sopstvenu bezbednost, Katarina nije odustajala.Otišla je u FBI, angažovala privatne detektive, okupila druge uplašene roditelje i uz pomoć medija iznela celu priču u javnost.

Katarina Oksenberg, Indija Oksenberg Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Njena istrajnost dala je istorijske rezultate. FBI je 2018. godine upao u sedište kulta i uhapsio Kita Ranijera, kao i njegovu najbližu saradnicu, glumicu Alison Mak. Kit Ranijer je 2020. godine osuđen na pravosnažnu kaznu od 120 godina zatvora zbog trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i reketiranja.

Indija Oksenberg je uspešno spasena i prošla je kroz dugotrajan proces rehabilitacije i deprogramiranja. O svojoj strašnoj borbi Katarina je napisala potresnu knjigu pod naslovom "Captive: A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult", po kojoj je kasnije snimljen i dokumentarni serijal "Seduced: Inside the NXIVM Cult".

Gde je Katarina Oksenberg danas?

Danas, Katarina Oksenberg živi mirnijim i ispunjenijim životom u Kaliforniji, posvećena porodici, pisanju i humanitarnom radu. Nakon traume koju je preživela sa svojom porodicom, postala je glasni borac za zaštitu žrtava sekti, seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima. Osnovala je fondaciju koja pruža podršku mladim ženama koje su prošle kroz traumatična iskustva manipulacije i zlostavljanja.

Katarina Oksenberg, Indija Oksenberg Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Pored toga, radi kao motivacioni govornik, pisac i lajfkouč, pomažući ljudima da prevaziđu teške životne krize. Sa svojom ćerkom Indijom danas ima izuzetno blizak i pun ljubavi odnos, a često zajedno istupaju u javnosti govoreći o važnosti majčinske podrške i prepoznavanju znakova psihološke manipulacije.

Iako povremeno poseti Srbiju i ponosno ističe svoje srpske korene i pripadnost lozi Karađorđevića, Katarina je primarno fokusirana na rad u Americi. Kroz sve životne oluje - od dvorskih hodnika i svetla Holivuda do mračnih dubina ozloglašene sekte, Katarina Oksenberg dokazala je da njena najveća titula nije kruna ili glumačka slava, već nesalomivi borbeni duh jedne majke.

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