Slušaj vest

Pevač Slavko Perović, otac urednice zabavnog programa RTS, Sandre Perović, umro je u 93. godini.

Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama, koje su šezdesetih godina bile veoma popularne u Jugoslaviji.

Slavko Perović (1).png
Foto: Printscreen/Youtube

Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se "Mama Huanita", "Pesma majci", "Ja prodajem crne oči", "Jedan dan života" i "Ja pijem čašu gorkih suza". Njegove ploče izdate za diskografsku kuću "Jugoton" prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije.

slavko-perovic-foto-privatna-arhiva.jpg
Foto: Zeljka Dimić

Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u Kulturno-umetničkom društvu "Ivo Lola Ribar". Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na "Beogradskom proleću", kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama.

slavko-perovic-2-foto-privatna-arhiva.jpg
Foto: Zeljka Dimić

Perović je bio i jedan od pionira Televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. godine sa svojim trijom nastupao je u emisiji "Sredom u šest", koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe Televizije Beograd, pod uredništvom Boška Pantića, snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije.

slavko-perovic.jpg
Foto: RTS Printscreen

U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise, kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih.

(Kurir.rs/ RTS)

Ne propustitePop kulturaUmro pevač Slavko Perović: Otac urednice zabavnog programa RTS Sandre Perović preminuo u 93. godini
Sandra Perović
KulturaSandra Perović progovorila o ukidanju emisija na RTS: “Ja volim Srbiju”, “Stigni me ako znaš” i “Na večeri kod” ostavile su značajan trag, ali...
Sandra Perović
KulturaPESMA "JEDAN DAN ŽIVOTA" DONELA MU JE MILION PRODATIH PLOČA: Slavko Perović napisao je brojne hitove, a sada je nagrađen
slavko-perovic.jpg
KulturaJEDNA SRPKINJA BIRALA JE DOBITNIKE ZLATNOG GLOBUSA: Nju svi dobro zanaju s malih ekrana, ali kao ćerku ovog čuvenog pevača
profimedia0835090939.jpg