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Pevač Slavko Perović, otac urednice zabavnog programa RTS, Sandre Perović, umro je u 93. godini.

Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama, koje su šezdesetih godina bile veoma popularne u Jugoslaviji.

Foto: Printscreen/Youtube

Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se "Mama Huanita", "Pesma majci", "Ja prodajem crne oči", "Jedan dan života" i "Ja pijem čašu gorkih suza". Njegove ploče izdate za diskografsku kuću "Jugoton" prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije.

Foto: Zeljka Dimić

Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u Kulturno-umetničkom društvu "Ivo Lola Ribar". Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na "Beogradskom proleću", kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama.

Foto: Zeljka Dimić

Perović je bio i jedan od pionira Televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. godine sa svojim trijom nastupao je u emisiji "Sredom u šest", koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe Televizije Beograd, pod uredništvom Boška Pantića, snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije.

Foto: RTS Printscreen

U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise, kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih.