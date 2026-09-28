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Sandra Perović, urednica RTS i ćerka legendarnog pevača Slavka Perovića, koji je preminuo u 93. godini, oglasila se na Instagramu povodom smrti oca.

Na Instagramu je objavila fotografiju Slavka Perovića iz mlađih dana i kratko napisala:

Sandra Perović se oglasila nakon smrti oca Slavka Foto: Printscreen/ Instagram/ sandrinpero

"Volim te najviše, tatice moj najbolji."

Slavko Perović je na našoj muzičkoj sceni je ostavio neizbrisiv trag. Ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama, koje su šezdesetih godina bile veoma popularne u Jugoslaviji.

Foto: Zeljka Dimić

Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se "Mama Huanita", "Pesma majci", "Ja prodajem crne oči", "Jedan dan života" i "Ja pijem čašu gorkih suza". Njegove ploče izdate za diskografsku kuću "Jugoton" prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije.

Foto: RTS Printscreen

Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u Kulturno-umetničkom društvu "Ivo Lola Ribar". Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na "Beogradskom proleću", kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama.

Foto: RTS Printscreen

Perović je bio i jedan od pionira Televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. godine sa svojim trijom nastupao je u emisiji "Sredom u šest", koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe Televizije Beograd, pod uredništvom Boška Pantića, snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije.

U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise, kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih, preneo je RTS.

Video: Sandra Perović nagrada