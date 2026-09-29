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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Zulfikar je uspeo da se susretne sa Iskenderom Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Sadržaj 75. epizode

Sultan Osman je odlučan da poništi novi poredak nasleđivanja i vrati na snagu stari, čime želi da obezbedi presto svom sinu, zbog čega u dvoru dolazi do sve većeg sukoba između njega i onih koji se protive njegovim odlukama. Dok sultan pokušava da učvrsti svoju vlast, Kosem strahuje za bezbednost svoje dece i shvata da se granice između porodičnog sukoba i borbe za presto sve više brišu.

Kada do Kosem stigne vest da je Mehmedov život ugrožen, ona pokušava da ga zaštiti. Međutim, poruka koja će princa naterati da napusti dvor ispostavlja se kao zamka. Mehmed utočište pronalazi kod janičara, dok Osman njegov odlazak doživljava kao pobunu. Ubrzo dolazi do opasnog sukoba, jer janičari odbijaju da predaju princa i suprotstavljaju se sultanovoj naredbi.

Sultan Osman je odlučan u nameri da sačuva svoju vlast po svaku cenu Foto: Promo

Kosem pokušava da spreči najgori mogući ishod i da ubedi Osmana da je Mehmed žrtva smišljene igre. Istovremeno, sultan traži fetvu za pogubljenje svog brata, ali nailazi na otpor šejhul-islama, koji odbija da postupi protiv onoga što smatra pravdom. Osman, sve uvereniji da su se svi udružili protiv njega, mora da pronađe drugi način da sprovede svoju odluku.

U međuvremenu, pitanje Iskenderovog života ponovo izlazi u prvi plan. Njegov ostanak u prestonici stvara sukob između Zulfikara i Humašah, koja sa majkom Safije vidi u njemu kandidata za presto. Kada do Kosem stigne vest o zahtevu sultana Osmana upućenog šejhul-islamu, očaj u njoj natera je da stane pravo ispred čoveka kog je smatrala svojim sinom, a u čijim očima sada vidi samo mržnju.

Kosem se suočila sa Osmanom Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

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